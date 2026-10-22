चाय की पत्ती में मिलावट का खुलासा: फहमीदा और गुडवाइल ब्रांड की बिक्री पर रोक, मुरादाबाद में मिला 5 गुना लोहे का बुरादा

जागरण टीम, मुरादाबाद। दो ब्रांड की चाय की पत्ती में मिलावट मिली है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को फहमीदा कलर मसाला टी और गुडवाइल टी के नमूनों में लोहे के बारीक कण मिलने के साथ प्रतिबंधित रंग भी मिला। विभाग ने दोनों उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाते हुए संबंधित विक्रेताओं को नोटिस जारी किए हैं।

वहीं, मुरादाबाद में भी लोकल चाय की पत्ती के पैकेट में अनुमन्य सीमा से पांच गुणा अधिक लोहे का बुरादा मिला। प्रकरण में वाद दायर करने की तैयारी है। प्रभारी सहायक आयुक्त संजीव सिंह ने बताया कि टीम ने एक शिकायत पर 21 जुलाई को पीके ट्रेडर्स से 28,080 रुपये मूल्य की 78 किलो फहमिदा कलर मसाला टी जब्त की थी। अगले दिन दुकान से भी चाय जब्त की गई थी।

इनके नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। प्रयोगशाला से दोनों चाय की पत्ती के नमूनों की रिपोर्ट में हानिकारक मिलावट मिली है। इसके बाद फहमीदा मसाला टी और गुडवाइल टी ब्रांड की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश हुए हैं। चाय पत्ती कहां तैयार और पैक हुईं। किन-किन दुकानों पर इनकी आपूर्ति हो रही, इसका पता लगाया जा रहा। इसी आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।