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स्टेडियम में महिला कोच का अश्लील एडिटेड वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग, खिलाड़ियों की करतूत से हड़कंप

By Sachin Choudhary Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Wed, 19 Aug 2026 05:03 PM (IST)

रामगंगा विहार स्थित सोनकपुर स्टेडियम में एक महिला एथलेटिक कोच को कुछ खिलाड़ी एडिटेड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। कोच की शिकायत पर एसएसपी ने सिविल लाइंस पुलिस को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

एआई जेनरेटेड इमेज है।

एआई जेनरेटेड इमेज है।

HighLights

  1. एसएसपी ने जांच कर सिविल लाइंस पुलिस को दिए कार्रवाई करने के निर्देश

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रामगंगा विहार स्थित सोनकपुर स्टेडियम में महिला एथलेटिक कोच को कुछ खिलाड़ी वीडियो बनाकर परेशान कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से कोच को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कोच ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

महिला कोच ने दिए शिकायती पत्र में बताया कि कुछ दिनों पहले छह खिलाड़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आते थे। इन खिलाड़ियों ने अपना एक ग्रुप बना रखा है। यह खिलाड़ी स्टेडियम परिसर में नशीले पदार्थों का सेवन करते थे। कोच ने इन सभी को स्टेडियम से भगा दिया था।

इस बात से नाराज होकर यह लोग रंजिश रखने लगे और तरह तरह से परेशान करने लगे। आरोपितों ने कोच का वीडियो बना लिया और उसे एडिट कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

इतना नहीं आरोपित रास्ते में रोककर भी महिला कोच को धमकाने लगे थे। 23 और 24 जून 2026 को क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी से इन सभी खिलाड़ियों की शिकायत की गई थी तब सभी ने माफी मांग ली थी।

इन सभी ने भविष्य में ऐसा नहीं करने और स्टेडियम में नहीं आने की बात की थी लेकिन खिलाड़ी फिर से जिम कराने के बहाने स्टेडियम में आने लगे। 17 अगस्त 2026 को आरोपितों ने फिर से उनका वीडियो बना लिया और उसे इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया है।

प्रसारित हो रहे वीडियो में खिलाड़ी महिला कोच पर ही नशीले पदार्थ और इंजेक्शन देने का आरोप लगा रहे हैं। एसएसपी ने सिविल लाइंस पुलिस को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

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