स्टेडियम में महिला कोच का अश्लील एडिटेड वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग, खिलाड़ियों की करतूत से हड़कंप

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रामगंगा विहार स्थित सोनकपुर स्टेडियम में महिला एथलेटिक कोच को कुछ खिलाड़ी वीडियो बनाकर परेशान कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से कोच को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कोच ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

महिला कोच ने दिए शिकायती पत्र में बताया कि कुछ दिनों पहले छह खिलाड़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आते थे। इन खिलाड़ियों ने अपना एक ग्रुप बना रखा है। यह खिलाड़ी स्टेडियम परिसर में नशीले पदार्थों का सेवन करते थे। कोच ने इन सभी को स्टेडियम से भगा दिया था।