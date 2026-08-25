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मुरादाबाद: शर्मा ढाबे की रसोई में लगी संदिग्ध आग, दमकलकर्मियों ने सुरक्षित निकाले सिलेंडर, बड़ा हादसा टला

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Tue, 25 Aug 2026 04:56 PM (IST)

मंगलवार सुबह मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन रोड स्थित शर्मा ढाबे की रसोई में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। दमकलकर्मियों ने समय रहते गैस सिलेंडर निकालकर आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और रसोई का सामान जल गया।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रेलवे स्टेशन रोड स्थित शर्मा ढाबे में मंगलवार को सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग रसोई तक पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने पहुंचकर सबसे पहले रसोई में रखे गैस सिलिंडर निकाले और उसके बाद आग पर काबू पाया।

नवीन नगर निवासी आदित्य का रोडवेज के सामने शर्मा नाम से ढाबा है। मंगलवार सुबह आसपास के लोगों ने ढाबे के अंदर से धुआं उठता देखा। ढाबा संचालक को मामले की जानकारी दी।

सूचना पर दमकल कर्मी पहुंच गए। जब तक आग रसोई तक पहुंच गई थी। लोगों को सिलिंडर फटने का डर सताने लगा‌। दमकल कर्मियों ने सिलिंडरों को बाहर निकाला और फिर आग पर काबू पाया। आग से रसोई में रखा सामान जल गया।

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