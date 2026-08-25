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मुरादाबाद में 22 अक्टूबर तक धारा 163 लागू: त्यौहारों और परीक्षाओं को लेकर प्रशासन की सख्त एडवाइजरी

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Tue, 25 Aug 2026 05:43 PM (IST)

मुरादाबाद में आगामी पर्वों और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर 22 अक्टूबर 2026 तक धारा 163 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने, अफवाहों से बचने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री साझा न करने की अपील की है।

जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया

जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आगामी पर्वों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत 25 अगस्त से 22 अक्टूबर 2026 तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा प्रभावी की है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

आगामी दिनों में ईद-ए-मिलाद, बारावफात, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, महात्मा गांधी जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती और दशहरा (विजयदशमी) समेत कई प्रमुख पर्व हैं। इसके अलावा जिले में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं।

पर्वों और परीक्षाओं के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही तथा विभिन्न गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है।

जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि निषेधाज्ञा का उद्देश्य जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, पर्वों एवं आयोजनों के दौरान संभावित तनाव को रोकना, जन एवं जन संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा लोक शांति भंग होने की किसी भी स्थिति को रोकना है।

प्रशासन और पुलिस को भी आदेश का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने आमजन से पर्वों को आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और न ही उसे आगे प्रसारित करें। भड़काऊ सामग्री, साम्प्रदायिक अथवा जातिगत तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों से पूरी तरह दूर रहें।

सोशल मीडिया पर भी किसी आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री को साझा करने से बचने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर सभी लोग पर्वों और प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में सहयोग करें।

निषेधाज्ञा के दौरान निर्धारित प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांति और सामाजिक समरसता बनाए रखने में सहयोग की अपेक्षा की है।

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