मुरादाबाद में 22 अक्टूबर तक धारा 163 लागू: त्यौहारों और परीक्षाओं को लेकर प्रशासन की सख्त एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आगामी पर्वों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत 25 अगस्त से 22 अक्टूबर 2026 तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा प्रभावी की है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

आगामी दिनों में ईद-ए-मिलाद, बारावफात, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, महात्मा गांधी जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती और दशहरा (विजयदशमी) समेत कई प्रमुख पर्व हैं। इसके अलावा जिले में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। पर्वों और परीक्षाओं के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही तथा विभिन्न गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है। जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि निषेधाज्ञा का उद्देश्य जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, पर्वों एवं आयोजनों के दौरान संभावित तनाव को रोकना, जन एवं जन संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा लोक शांति भंग होने की किसी भी स्थिति को रोकना है।