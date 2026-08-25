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डेंगू-मलेरिया से जंग: मुरादाबाद के स्कूलों में बड़ा कदम, बच्चों की छुट्टी के बाद हो रहा यह काम

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Tue, 25 Aug 2026 05:24 PM (IST)

मुरादाबाद के निजी स्कूलों ने छात्रों को मच्छरों से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। केसीएम स्कूल जैसी संस्थाएं कक्षाओं में दिन में दो बार स्प्रे कर रही हैं और छात्रों को जागरूक कर रही हैं, साथ ही साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दे रही हैं।

मच्छरों से एहतियात बरतने के लिए छुट्टी के बाद केसीएम स्कूल में स्प्रे करता कर्मचारी।

मच्छरों से एहतियात बरतने के लिए छुट्टी के बाद केसीएम स्कूल में स्प्रे करता कर्मचारी।

HighLights

  1. केसीएम स्कूल में सुरक्षा के लिए दो बार हो रहा है स्प्रे

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मच्छरों से बचाव और विद्यार्थियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए शहर के निजी स्कूलों ने भी एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

कंपनी बाग स्थित केसीएम स्कूल में मंगलवार को विद्यार्थियों की छुट्टी के बाद कक्षाओं में स्प्रे कराया गया। स्कूल प्रबंधन की ओर से नियमित रूप से कक्षाओं और परिसर में मच्छररोधी दवा का छिड़काव कराया जा रहा है।

प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने बताया कि स्कूल खुलने से पहले और छुट्टी के बाद दिन में दो बार कक्षाओं में स्प्रे कराया जा रहा है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को भी मच्छरों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में मच्छरों की संख्या बढ़ने के कारण विशेष सतर्कता बरती जा रही है। स्कूल में साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि कहीं पानी जमा न हो और मच्छरों को पनपने का मौका न मिले। प्रबंधन का उद्देश्य विद्यार्थियों को मच्छरजनित संक्रमण से सुरक्षित रखना है।

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