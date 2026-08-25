डेंगू-मलेरिया से जंग: मुरादाबाद के स्कूलों में बड़ा कदम, बच्चों की छुट्टी के बाद हो रहा यह काम

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मच्छरों से बचाव और विद्यार्थियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए शहर के निजी स्कूलों ने भी एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

कंपनी बाग स्थित केसीएम स्कूल में मंगलवार को विद्यार्थियों की छुट्टी के बाद कक्षाओं में स्प्रे कराया गया। स्कूल प्रबंधन की ओर से नियमित रूप से कक्षाओं और परिसर में मच्छररोधी दवा का छिड़काव कराया जा रहा है।

प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने बताया कि स्कूल खुलने से पहले और छुट्टी के बाद दिन में दो बार कक्षाओं में स्प्रे कराया जा रहा है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को भी मच्छरों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है।