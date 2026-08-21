School Holiday: कांवड़ यात्रा के चलते 22 और 24 अगस्त को मुरादाबाद में स्कूल-कॉलेज बंद

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कांवड़ यात्रा के चलते जिले में 22 और 24 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने श्रावण माह के अंतिम शनिवार को कांवड़ियों के जल लेने और सोमवार को विभिन्न मंदिरों में जलाभिषेक को लेकर यह निर्णय लिया है।

आदेश के तहत कक्षा एक से 12 तक के विद्यालयों के साथ ही उच्च शिक्षा, तकनीकी, व्यावसायिक और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े संस्थानों में भी अवकाश रहेगा। श्रावण माह के अंतिम शनिवार को बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आवागमन और सोमवार को मंदिरों में जलाभिषेक के कारण महानगर के प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है। कांवड़ियों की भीड़ के चलते जाम की स्थिति बनने के साथ ही दुर्घटना और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है। जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार, 22 अगस्त (शनिवार) और 24 अगस्त (सोमवार) को जिले के सभी संबंधित शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। प्रशासन का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।