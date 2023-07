दुष्कर्म और तीन तलाक की झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मौलाना गिरोह के साथ मिलकर फर्जी रसीद बना रहा था। इसके बदले पांच से छह लाख रुपये तक वसूलता था। गिरोह में शामिल पुरुष किसी भी महिला के साथ निकाह की रसीद बनवाकर उसका उत्पीड़न करते थे। महिला ने एसएसपी से फर्जी निकाह की रसीद बनाने की शिकायत की।

मुरादाबाद का घोटालेबाज मौलाना, दुष्कर्म और तीन तलाक की बनाता था फर्जी रसीद; वसूलता था मोटी रकम, ऐसे हुआ खुलासा

संवाद सूत्र, मुरादाबाद: दुष्कर्म और तीन तलाक की झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मौलाना गिरोह के साथ मिलकर फर्जी रसीद बना रहा था। इसके बदले पांच से छह लाख रुपये तक वसूलता था। गिरोह में शामिल पुरुष किसी भी महिला के साथ निकाह की रसीद बनवाकर उसका उत्पीड़न करते थे। महिला ने एसएसपी से फर्जी निकाह की रसीद बनाने की शिकायत की। पुलिस ने आरोपित मौलाना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पाकबड़ा के मुहल्ला कैलसा रोड निवासी हाजरा बेगम ने एसएसपी हेमराज मीना से मिलकर शिकायत की। बताया कि अमरोहा जनपद के सैदनगली थाना क्षेत्र के उझारी निवासी मौलाना मुमताज ने उनके पति शमीम के निकाह की फर्जी रसीद बना दी है। फर्जा रसीद बनाकर महिलाओं को ठगता था मौलाना महिला का आरोप है कि दो अक्टूबर 2019 को आरोपित ने नेहा नाम की लड़की का निकाह शेरबल्द निवासी पाकबड़ा के साथ दिखाते हुए फर्जी रसीद बनाई थी। जबकि उस लड़की का निकाह 25 जून 2021 को मौलाना अनवर अली ने पढ़ाया था। जबकि दूसरे निकाह की फर्जी रसीद 12 मार्च 2018 को उसके पति शमीम और दुल्हन आयशा निवासी बुध बाजार पाकबड़ा के नाम से बना दी। मौलाना ने दुल्हन आयशा के पिता को मरहूम दिखाया था। जबकि उसके पिता लियाकत अली की मृत्यु 12 नवंबर 2019 को हुई थी। मौलाना मुमताज आलम के साथ महिलाओं और पुरुषों का गिरोह काम करता है। मौलाना सभी के साथ मिलकर फर्जी निकाह की रसीदें बनाता है। इसके बाद मोटी रकम वसूल करता है। हलफनामा वापस लेने के लिए मौलाना ने मांगे 6 लाख पीड़िता को जब उसके पति की निकाह की रसीद बनाए जाने की जानकारी हुई तो वह 27 मई 2023 को मौलाना मुमताज से मिलने गई। झूठी रसीद बनाने का कारण पूछा तो मौलाना ने हलफनामा वापस लेने के बदले छह लाख रुपये मांगे। जानकारी जुटाने पर पता चला कि मौलाना तीन तलाक की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भी निकाह की फर्जी रसीद बनाता है। परेशान होकर महिला ने अपने पति के साथ एसएसपी हेमराज मीना के सामने पेश होकर शिकायत की। गिरोह के साथ हमसाज होकर मौलाना कर रहा था काम, वसूलता था मोटी रकम, फर्जी निकाह रसीद बनाने के मामले में दर्ज की प्राथमिकी

