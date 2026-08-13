Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    Moradabad Accident: मूंढापांडे हाईवे पर भीषण हादसा, बाइक टकराने के बाद डंपर ने कुचला; 2 युवकों की दर्दनाक मौत

    By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 12:59 PM (IST)

    मुरादाबाद के मूंढापांडे हाईवे पर दो बाइकों की टक्कर के बाद बालू भरे डंपर ने कुचल दिया, जिससे खेमपाल और सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। इस भीषण हादसे में ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक इमेज

    प्रतीकात्मक इमेज

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मूंढापांडे क्षेत्र के नेशनल हाईवे ने पर भदासना के पास बुधवार सुबह दो बाइक की टक्कर बाद पीछे आ रहे बालू भरे डंपर ने कुचल दिया। इससे खेमपाल और सौरभ की मौत हो गई। जबकि दो घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    गांव रजौड कन्नरदेव निवासी खेमपाल, सौरभ व सूरज गुरुवार सुबह बाइक से रामपुर दोराहे फर्म में काम करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही दोनों बाइक एयरपोर्ट भदासना मोड़ पर पहुंचीं तो दौलरी की ओर आ रही दूसरी बाइक ने टक्कर मारी दी।

    इससे बाइक सवार खेमपाल सौरभ झटके से सड़क पर गिर गए। इस दौरान रामपुर की ओर से आ रहे बालू भरे डंपर ने दोनो को कुचल दिया। इससे खेमपाल और सौरभ की मौके पर मौत हो गई। साथी सूरज तथा दूसरी बाइक सवार रहमत निवासी दौलारी घायल हो गए है।

    चालक डंपर छोड़कर भाग गया। सूचना पर पुलिस पहुंच गई और घायल को जिला अस्पताल भिजवा दिया। प्रभारी निरीक्षक मोहित चौधरी ने बताया कि चालक डंपर को छोड़कर भाग गया है। उसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    खबरें और भी

    यह भी पढ़ें- सावधान! YouTube पर मुफ्त iPhone और डबल रिटर्न का लालच पड़ा भारी, मुरादाबाद में एक ऐप से खाते से उड़े ₹18.47 लाख