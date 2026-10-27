उत्तर प्रदेश के इस रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे फूड वैन का शुभारंभ, यात्रियों को मिलेगा नाश्ता-गर्म भोजन

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों को खानपान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए फूड वैन शुरू की गई है। मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) विनीता श्रीवास्तव ने फूड वैन का उद्घाटन किया। यह वैन 24 घंटे खुली रहेगी।

इसमें यात्रियों को गर्म भोजन, नाश्ता, स्नैक्स, पानी की बोतल समेत खानपान के अन्य उत्पाद मिल सकेंगे। रेलवे स्टेशन परिसर में टिकट खिड़की की ओर फूड वैन खोली गई है।

इससे ट्रेनों का इंतजार करने वाले यात्रियों को खाने-पीने की वस्तुएं खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि फूड वैन के अलावा अन्य उत्पादों की स्टाल लगाने की प्रक्रिया भी चल रही है। एडीआरएम प्रेम शंकर झा, सीनियर डीएससी ऋषि कुमार आदि मौजूद रहे।