मुगलपुरा पुलिस ने मतांतरण के आरोपित आमिर अली को गिरफ्तार किया। सौ- पुलिस

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। हिंदू युवती से शादी करने के लिए मुगलपुरा के प्रिंस रोड निवासी आमिर ने अपना नाम अमित माहेश्वरी रख लिया है। उसने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर सुरक्षा की मांग की है। पुलिस के जांच करने पर पता चला कि आमिर उर्फ अमित विवाहित है। उसके एक बेटी भी है। इस मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी गुलफ्शां की तहरीर पर सात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपित आमिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कासगंंज की युवती से चल रहा है प्रेम-प्रसंग मुगलपुरा थाना क्षेत्र के प्रिंस रोड निवासी आमिर अली का कासगंज की एक युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। युवती से शादी करने के लिए आमिर अली मतांतरण करके अमित माहेश्वरी बन गया था। इसके साथ ही स्पीड पोस्ट से एक शिकायत पत्र जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह को भेजकर सुरक्षा देने की मांग की थी। आम‍िर की पत्नी ने लगाया आरोप इधर, युवक की पत्नी को जब उसके प्रेम-प्रसंग और मतांतरण की जानकारी हुई, तो उसने हिंदू युवती पर पति को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। युवती का आरोप था कि फरवरी 2022 में उसका आमिर से निकाह हुआ था। पांच माह की एक बेटी भी है। इसके बाद पत्नी ने मुगलपुरा थाने में तहरीर देकर पति समेत सात आरोपितों के खिलाफ मारपीट और दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मुगलपुरा थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि आरोपित पति आमिर को शुक्रवार को चढ्ढा सिनेमा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित दिल्ली भाग रहा था।

Edited By: Vinay Saxena