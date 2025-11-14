Delhi Blast: दिल्ली विस्फोट के बाद मुरादाबाद पुलिस अलर्ट, रात 10 बजे बंद हो रहा शहर

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद मुरादाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने शहर में सख्ती बढ़ा दी है। सामान्य दिनों में रात 12 बजे तक खुलने वाली चाय और अन्य खाने-पीने की दुकानों को अब रात 10 बजे तक ही बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार की रात भी मुरादाबाद की पुलिस ने सड़कों पर उतरकर जगह-जगह वाहनों की चेकिंग की। इतना ही नहीं शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस मौजूद रही। एसपी सिटी ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया।

दिनभर शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस टीमों द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। कोर्ट परिसर और अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर विशेष नजर रखी जा रही है। वहीं, शाम के समय भी गश्त और चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नियंत्रण कक्ष या नजदीकी थाने को दें। रात करीब नौ बजे जागरण की टीम ने कांठ रोड मधुबनी मार्ग पर जाकर देखा तो यातायात पुलिसकर्मी वाहनों का संचालन कराते हुए नजर आए।