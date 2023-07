Moradabad News Crime शिकायत करने पर आरोपित युवक जाने से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में कुंदरकी थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया आरोप निराधार है। पूछताछ में मां जो उम्र बता रही है उम्र उससे अधिक है। इसके साथ ही जिस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है वह उसका पति है।

Moradabad News : कुंदरकी में नाबालिग से दुष्कर्म, दो आरोपितों के खिलाफ शिकायत

Your browser does not support the audio element.

जासं, मुरादाबाद : कुंदरकी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़ित के अनुसार उसकी बेटी सात माह की गर्भवती है। इस मामले में दो आरोपितों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, पुलिस ने पूरे प्रकरण को गलत बताया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता का निकाह हो चुका है। जबकि उसकी मां बेटी का निकाह कहीं और कराना चाहती है, इसलिए आरोप लगाए हैं। मामले की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने बताया कि उसके पति दिमागी रूप से कमजोर हैं। घर का खर्च चलाने के लिए वह मजदूरी करती है। उसकी नाबालिग बेटी मामा के घर जाती थी। वहीं पर बीते एक साल से दो युवक बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहे थे। बेटी का पेट में दर्द होने पर अल्ट्रासाउंड कराया, इसके बाद उसके सात माह के गर्भवती होने की जानकारी मिली। शिकायत करने पर आरोपित युवक जाने से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में कुंदरकी थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया आरोप निराधार है। पूछताछ में मां जो उम्र बता रही है, उम्र उससे अधिक है। इसके साथ ही जिस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है, वह उसका पति है। दोनों पक्षों को मंगलवार को थाने बुलाया गया है। इस मामले में जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Mohammed Ammar