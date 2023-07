बांग्लादेश की जूली के साथ अजय के गायब होने की गुत्थी उलझी, ताला लगाकर परिवार गायब; जवाब देने से बच रही पुलिस

बांग्लादेश की जूली के साथ मुरादाबाद के अजय के गायब होने की कहानी अब उलझती जा रही है। परिवार के लोग बेटे के फंसे होने की जानकारी दे रहे हैं। जबकि पुलिस जब भी अजय से बात करती है तो वह जहां है वहां ठीक होने की बात कहता है। बीते दिनों से पुलिस मामले में जिस नंबर से कॉल आई थी उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी।

बांग्लादेश की जूली के साथ अजय के गायब होने की गुत्थी उलझी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : बांग्लादेश की जूली के साथ मुरादाबाद के अजय के गायब होने की कहानी अब उलझती जा रही है। परिवार के लोग बेटे के फंसे होने की जानकारी दे रहे हैं। जबकि, पुलिस जब भी अजय से बात करती है, तो वह जहां है वहां ठीक होने की बात कहता है। बीते तीन दिनों से पुलिस इस मामले में जिस नंबर से कॉल आई थी, उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन, सर्विस प्रोवाइडर दूसरे देश का होने के कारण कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि तो कर दी है कि यह नंबर दूसरे देश का है। किस देश से कॉल की जा रही है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। पुलिस पूछताछ में अजय ने बांग्लादेश में होने की दी थी जानकारी दो दिन पूर्व जब कैंप चौकी प्रभारी अनुज कुमार से बातचीत में अजय ने खुद के बांग्लादेश में होने की जानकारी दी थी। तीन माह पहले जूली ने अजय को कॉल किया था, उस दौरान उसने खुद को सीमा पर फंसा होना बताकर पति को बुला लिया था। वहां से दोनों किसी तरह सीमा पार कर बांग्लादेश पहुंचने की जानकारी दी थी। 10 जुलाई को जब खून से लथपथ अजय का फोटो सास सुनीता को वाट्सएप पर आया तो सभी परेशान हो उठे। अजय की मां सुनीता एसएसपी से बांग्लादेश से बेटे को वापस लाने की गुहार लगाने पहुंच गई थी। लेकिन, पुलिस ने पूछताछ के बाद इस पूरे मामले को पारिवारिक विवाद बताया था। वहीं इस मामले में अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। सीओ सिविल लाइंस अर्पित कपूर ने बताया कि इस मामले में पुलिस के साथ ही खुफिया एजेंसियां अपने स्तर से जांच कर रही हैं। बिना प्रामाणिकता के कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। घर पर ताला लगाकर परिवार गायब बुधवार को सिविल लाइंस पुलिस की टीम दो बार पूछताछ करने के लिए नया गांव स्थित सुनीता के घर गई थी। लेकिन दोनों बार सुनीता के घर में ताला लटका हुआ मिला। सिविल लाइंस थाना प्रभारी आरपी शर्मा ने बताया कि परिवार के लोग पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। घर पर ताला डालकर गायब हैं। इसके साथ ही फोन भी नहीं उठा रहे हैं।

Edited By: Abhishek Pandey