Moradabad News: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांवड़ यात्रा पर अभद्र टिप्पणी मामले में आरोपी गिरफ्तार

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता: पाकबड़ा निवासी एक युवक ने दो दिन पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व कांवड़ यात्रा को लेकर अभद्र ट्वीट किए थे। इस मामले को लेकर यूपी पुलिस से शिकायत की गई थी। मामले की जानकारी होने पर साइबर सेल की टीम जांच कर रही थी। बुधवार को पुलिस ने आरोपित की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज की और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पाकबड़ा थाना क्षेत्र के यूसुफपुर नगलिया गांव निवासी मुहम्मद जुनैद ने बीते 16 जून को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की थी। इसमें वह कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहा था। वहीं कांवड़ यात्रा को गुंडागर्दी होने की बात लिखी। इसके साथ ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास व अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में ट्वीट का संज्ञान लेने के बाद साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी। पाकबड़ा थाना प्रभारी राजीव शर्मा ने बताया कि साइबर सेल के माध्यम से ट्वीट करने वाले युवक की जानकारी मिली थी। आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया है।

Edited By: Shivam Yadav