मुरादाबाद में धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या, शक के घेरे में करीबी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कुंदरकी क्षेत्र में बहजोई निवासी युवक अनिकेत के सिर पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। हमलावर शव खेत में फेंककर फरार हो गए। युवक रविवार की शाम घर से कुंदरकी में दावत खाने की बात कहकर निकला था। पुलिस युवक के करीबियों पर ही हत्या करने का शक जाहिर करके जांच में जुटी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनपद संभल के बहजोई के मुहल्ला नई बस्ती दुर्गा कालोनी निवासी अनिकेत बहजोई के ही एक फर्म में काम करता था। अनिकेत की मां की कुछ साल पहले बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। युवक के पिता बाबूराम ने इसके बाद दूसरी शादी कर ली थी। रविवार की शाम अनिकेत कुंदरकी में शादी कार्यक्रम में दावत खाने की बात कहकर घर से निकला था। बताया जाता है कि युवक कुंदरकी पहुंचा और कार्यक्रम में शामिल हुआ। इसके बाद वह कार्यक्रम से चला गया।

उधर, चंदौसी मुरादाबाद बाइपास स्थित गांव जैतपुर निवासी भीमसेन दिवाकर के खेत में रात करीब 11.30 बजे कुछ लोगों ने युवक का शव पड़े देखा। सूचना पर एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह, सीओ और थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने युवक की तलाशी ली तो उसकी जेब से ड्राइविंग लाइसेंस मिला। जिसके माध्यम से युवक की शिनाख्त की और स्वजन को मामले की जानकारी दी। स्वजन भी मौके पर पहुंच गए।

पुलिस ने स्वजन से कुछ जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कुछ भी जानकारी होने से इन्कार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव का अंतिम संस्कार करने के बाद शिकायती पत्र देने की बात कहकर चले गए। उधर अभी तक की पुलिस जांच में सामने आया है कि युवक की हत्या में उसके किसी करीबी का हाथ हो सकता है।





मृतक के पिता ने की थी दूसरी शादी अनिकेत के पिता ने कुछ साल पहले दूसरी शादी की थी। अनिकेत की सौतेली मां की उम्र करीब 32 साल है जबकि इसके पिता की उम्र करीब 60 साल है। वहीं मृतक भी 28 साल का था। पुलिस को यह जानकारी उस समय हुई जब पुलिस की एक टीम बहजोई पहुंची। इसके बाद पुलिस ने हत्या में किसी करीबी का हाथ होने का शक जाहिर करते हुए जांच में जुट गई।



