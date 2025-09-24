मुरादाबाद में एक सैलून संचालक मोहम्मद अजीम ने प्रेम-प्रसंग में खुद को गोली मार ली। उसने अपनी प्रेमिका को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि तेरे बिना नहीं जी सकता और फिर तमंचे से गोली मार ली। प्रेमिका उसे लगातार मैसेज करती रही लेकिन उसे घटना की जानकारी नहीं थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोबाइल फोन को देखा जिसमें दोनों के बीच बातचीत का पता चला।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। तेरे बिना नहीं जी सकता...। ये शब्द प्रेमिका को वाट्सएप कर एक युवक ने सीने में तमंचा सटाकर खुद को गोली मार ली। प्रेमी की मौत से बेखबर प्रेमिका उसे मैसेज के जवाब में लगातार मैसेज करती रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोबाइल फोन देखा तो युवक और उसकी प्रेमिका के बीच वाट्सएप पर चैटिंग दिखी। इसमें युवक मरने की बात कह रहा और युवती उसे समझा रही है। रात करीब दो बजे तक युवती ने वाट्सएप पर आइ-लव यू के मैसेज लिखे। स्वजन हत्या की आशंका जता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, मुरादाबाद निवासी सैलून संचालक मोहम्मद अजीम का एक युवती से प्रेम-प्रसंग हो गया। युवती के स्वजन शादी को तैयार नहीं थे। कुछ दिन पहले अजीम का युवती के स्वजन से विवाद भी हुआ था। मंगलवार रात करीब आठ बजे दोस्त सियाद अली को फोन कर रोने लगा और बोला कि मैं बहुत परेशान हूं। मर जाऊंगा। दोस्त ने काफी समझाया, फिर अजीम के स्वजन को फोन पर बताया।