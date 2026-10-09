साहित्य से जुड़ाव युवाओं में पैदा करेगा संस्कार, नाट्यशास्त्र में भी छिपा जीवन का ज्ञान: डॉ. रामानंद शर्मा

युवा, साहित्य और समाज यह बहुंत बड़ा विषय है। इसको त्रिकोणीय अंदाज से देखें तो युवा केंद्र बिंदु हैं। आजकल जेन जी और जेन अल्फा की बात हो रही है। युवा साहित्य से जुड़ा है। फर्क बस इतना है कि 30 सेकेंड की रील स्क्रोलिंग में वह अपना निर्णय ले लेता है। साहित्य बड़ा कैनवास है। इसलिए उन्हें साहित्य को गंभीरता से देखना, पढ़ना चाहिए। युवाओं का समाज से जुड़ाव कितना है। दूरी संवेदनहीन बना रही है। -राजीव सक्सेना, साहित्यकार

बच्चों की कविताओं में छंद है। जहां छंद है वहां रुचि है। उदाहरण के तौर पर 76 के फूल 32 की माला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इसमें छंद है। पेड़ की जड़ और शाखाएं आपस में संवाद करती हैं। यह भी ठीक उसी तरह होना चाहिए कि बुजुर्गों से युवाओं को जुड़कर संवाद करना चाहिए। आजकल बच्चों में संस्कार का अभाव है। बुजुर्गों के पास बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए बच्चों के साथ संवाद बनाएं और उन्हें संस्कार की जानकारी दें। -कृष्ण कुमार नाज, गजलकार

हर पीढ़ी अपने समय में युवा रही है। हर दौर में पुरानी पीढ़ी कहती रही है कि युवा जड़ों से कटे हुए हैं। मैं यह कहूंगा कि युवा साहित्य से जुड़ा है। युवा रोजगार की बात करता है तो उसी के हिसाब से रचनाएं गढ़ी जाएं। जिससे वह रचनाओं को समझेंगे और सकारात्मक-नकारात्मक समझाने का काम बड़ों का है। बड़ों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तभी युवा साहित्य संस्कार की ओर आकर्षित होंगे। -योगेंद्र वर्मा व्योम, नवगीतकार

हर पिछली पीढ़ी इस खुशफहमी में रहती है कि हम उनसे बेहतर हैं। अगली पीढ़ी ने साहित्य नहीं पढ़ा है। इसे जेनरेशन गैप कहते हैं। युवा कभी भी साहित्य से दूर नहीं रहा है। हां वह डिजिटल प्लेटफार्म से जुड़ गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि नई पीढ़ी अपनी विशेषता नहीं बताती है। जेन जी में सकारात्मक अप्रोच है। बस बड़ों को अपनी मर्जी नहीं थोपनी है। उन्हें सुझाव दें। जिससे वह उसकी ओर आकर्षित हों। -जिया जमीर, शायर

किसी भी समाज का भविष्य युवाओं के सपनों में पलता दिखाई देता है। युवा जागरूक और संवेदनशील होते हैं। जागरण के पूर्व प्रधान संपादक स्व. नरेंद्र मोहन जी का युवा चेतना कालम चेतना के लिए ही था। वह युवाओं को सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ते थे। उन्होंने इसे अपना सामाजिक उत्तरदायित्व समझा। -डॉ. मनोज रस्तोगी, हिंदी साहित्य शोध केंद्र