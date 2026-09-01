स्कूल की दीवार पर बैठा दिखा तेंदुआ: फुटेज वायरल होते ही खाली हुए क्लासरूम, शिक्षकों ने संभाला मोर्चा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। क्षेत्र में तेंदुए की बढ़ती गतिविधियों ने ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। लौंंगी खुर्द के चाऊपुरा गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय की दीवार पर करीब छह दिन पहले तेंदुआ बैठा दिखाई दिया। सामने के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में इसकी फुटेज कैद हुई।

तस्वीर सामने आने के बाद विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें घर से लाने और छुट्टी के बाद घर पहुंचाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। तेंदुए के खौफ का असर बच्चों की उपस्थिति पर भी दिख रहा है।

रायभूड़ स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय आबादी के बीच है। यहां कक्षा एक से आठ तक 118 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं, लेकिन रोजाना करीब 70 बच्चे ही विद्यालय पहुंच रहे हैं। प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार ने बताया कि स्कूल आबादी में होने से परिसर में तेंदुए का खतरा कम है, लेकिन बच्चों के आने-जाने का रास्ता चिंता का विषय है। अधिकांश बच्चे सड़क के दोनों ओर फैले घने गन्ने के खेतों के बीच से होकर विद्यालय पहुंचते हैं।