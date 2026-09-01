स्कूल की दीवार पर बैठा दिखा तेंदुआ: फुटेज वायरल होते ही खाली हुए क्लासरूम, शिक्षकों ने संभाला मोर्चा
मुरादाबाद में तेंदुए की बढ़ती दहशत से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति घट गई है। शिक्षकों ने बच्चों की सुरक्षा ...और पढ़ें
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तेंदुए की दहशत से स्कूलों में घट गई बच्चों की उपस्थिति, शिक्षक घर से ला-ले जा रहे छात्र
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। क्षेत्र में तेंदुए की बढ़ती गतिविधियों ने ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। लौंंगी खुर्द के चाऊपुरा गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय की दीवार पर करीब छह दिन पहले तेंदुआ बैठा दिखाई दिया। सामने के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में इसकी फुटेज कैद हुई।
तस्वीर सामने आने के बाद विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें घर से लाने और छुट्टी के बाद घर पहुंचाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। तेंदुए के खौफ का असर बच्चों की उपस्थिति पर भी दिख रहा है।
रायभूड़ स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय आबादी के बीच है। यहां कक्षा एक से आठ तक 118 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं, लेकिन रोजाना करीब 70 बच्चे ही विद्यालय पहुंच रहे हैं।
प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार ने बताया कि स्कूल आबादी में होने से परिसर में तेंदुए का खतरा कम है, लेकिन बच्चों के आने-जाने का रास्ता चिंता का विषय है। अधिकांश बच्चे सड़क के दोनों ओर फैले घने गन्ने के खेतों के बीच से होकर विद्यालय पहुंचते हैं।
क्षेत्र में तेंदुए के हमलों की घटनाएं बढ़ने के बाद अभिभावक बच्चों को अकेले भेजने से बच रहे हैं, जिससे उपस्थिति प्रभावित हुई है। वहीं, रायभूड़ मंझरा पंचायत के मुनीमपुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में 20 बच्चे पंजीकृत हैं।
मगर वर्तमान में करीब 10 बच्चे ही स्कूल आ रहे हैं। विद्यालय के तीनों ओर जंगल होने से अभिभावकों में तेंदुए का डर और अधिक है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए की दहशत के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है।
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