मुरादाबाद में ट्रैक्टर-ट्रॉली से गिरा मजदूर, पहिये के नीचे आकर हुई मौत

संवाद सूत्र, मुरादाबाद। चलती ट्रैक्टर-ट्रॉली से मजदूर गिर गया। मजदूर ट्रॉली के पहिये के नीचे आकर कुचल गया। हादसे में मजदूर की मौत हो गई। स्वजन बिना किसी कार्रवाई के शव घर ले गए। संभल जिले के असमोली क्षेत्र के रतूपुर गांव निवासी दानिश ट्रैक्टर-ट्रॉली में भट्ठे से ईंट लादकर मुरादाबाद गए थे।

सोमवार की शाम को ईंट मुरादाबाद उतारकर ट्रैक्टर ट्राली से घर जा रहे थे। जैसे ही वह पाकबड़ा क्षेत्र के लोदीपुर राजपूत स्थित गांव बर्गर किंग के सामने पहुंचे तो ट्रैक्टर ट्राली पर मजदूर कुछ सामान लेने के लिए रुके थे। तभी अचानक चालक चांद अली ने ट्रैक्टर चला दिया। ट्रैक्टर आगे बढ़ा तो सीट पर बैठे दानिश उछलकर नीचे गिर गए।