मुरादाबाद के ग्रामीणों की खुली किस्मत: 11 करोड़ से चकाचक होंगी 7 सड़कें, देखें अपने गांव का नाम

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। गांवों की बदहाल और अधूरी राहों को अब नई मंजिल मिलने वाली है। मुख्यमंत्री ग्राम योजना के तहत कुंदरकी क्षेत्र में सात ग्रामीण मार्गों के निर्माण को शासन ने हरी झंडी दे दी है। इन सड़कों के निर्माण पर करीब 11 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सड़कें बनते ही दर्जनों गांवों के लोगों का मुख्य मार्गों तक पहुंचना आसान होगा और बरसात में कीचड़ व जलभराव से जूझने वाले ग्रामीणों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

24 अगस्त को लोक निर्माण विभाग के अनुभाग-9 की ओर से जारी शासनादेश में प्रदेश के 637 नए सड़क कार्यों के लिए 1011.37 करोड़ रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है। पहली किश्त के रूप में 341.48 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं।

इसी सूची में मुरादाबाद के कुंदरकी और हसनपुर क्षेत्र के कई ग्रामीण मार्ग शामिल हैं। कुंदरकी क्षेत्र में पौंडा मुस्तकम से मिलक गोसाईवाली संपर्क मार्ग का 1.15 किलोमीटर निर्माण 131.10 लाख रुपये में होगा। हसनगंज से मुड़िया भायपुर संपर्क मार्ग पर 1.20 किलोमीटर सड़क के लिए 160.54 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसी तरह दलपतपुर में एसएच-24 से मंगल बाजार होते हुए दलपतपुर-अलीगंज मार्ग तक एक किलोमीटर सड़क के निर्माण पर 148.88 लाख रुपये खर्च होंगे।चंदौसी मार्ग नर्सरी के पास से नूरपुर की मिलक तक 1.10 किलोमीटर सड़क के लिए 160.26 लाख रुपये मंजूर हुए हैं।

उदयपुर चंदन में जूनियर हाईस्कूल से बसेरा खास पीडब्ल्यूडी रोड तक सड़क निर्माण पर 174.56 लाख रुपये और नानपुर में भूकन के घर से कुंदरकी-बिलारी सड़क तक एक किलोमीटर मार्ग पर 183.15 लाख रुपये खर्च होंगे। जैतिया सादुल्लापुर मोड़ से खरगपुर बाजे, कुली वाली मिलक होते हुए हृदयपुर सिकंदरपुर पट्टी मार्ग तक 1.11 किलोमीटर सड़क के लिए 159.86 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। शासनादेश में हसनपुर क्षेत्र के ग्रामीण मार्गों के लिए भी करोड़ों रुपये मंजूर किए गए हैं।