ITR रिफंड फर्जीवाड़ा: 1500 आइटीआर की जांच से खुलेगा बड़ा राज, 10% कमीशन पर होता था खेल

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आयकर रिफंड के नाम पर फर्जीवाड़े की जांच अब दाऊ दयाल खन्ना नगर तक पहुंच गई है। जांच में सामने आया है कि क्षेत्र में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां से करीब डेढ़ हजार लोगों के आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। इसमें केवल मुरादाबाद ही नहीं, बल्कि मंडल के अन्य जिलों के आयकरदाता भी शामिल हैं।

बड़ी संख्या में एक ही स्थान से रिटर्न दाखिल होने के कारण विभाग की नजर अब इन सभी रिटर्न पर है। जांच में सामने आया कि आइटीआर भरने के एक हजार रुपये और रिफंड फाइल करने के लिए 10-20 प्रतिशत हिस्सा तय किया जाता था। रिफंड मिलने के बाद कमिशन ले लेते थे।

करीब 1,500 लोगों के आइटीआर फाइल करने के बाद रिफंड पोर्टल पर एप्लाई किया गया। एक आइपी एड्रेस पर ही इतनी संख्या में आइटीआर और रिफंड के खेल पर आयकर विभाग के अधिकारियों को शक हुआ। तब इस प्रकरण की जांच शुरू की गई। टीम ने दाऊ दयाल खन्ना नगर स्थित उस कार्यालय से सभी पत्र ले लिए। अब उन पत्रों की स्क्रूटनी की जा रही है। अब विभागीय स्तर पर सभी की स्क्रूटनी होगी।

ब्याज के साथ वसूली जाएगी रकम कथित फर्जी रिफंड के मामलों में रिफंड की रकम का करीब 10-20 प्रतिशत हिस्सा तय होता है। यानी जितना रिफंड स्वीकृत होता, उसके अनुपात में रकम लेने का कथित खेल चल रहा था। विभाग अब बैंक खातों और रिटर्न में किए गए दावों का मिलान करेगा। अनियमितता मिलने पर रिफंड की रकम ब्याज समेत वापस वसूलने की कार्रवाई होगी।

एआइ पकड़ेगा रिटर्न का खेल आयकर पोर्टल में एआई आधारित विश्लेषण की व्यवस्था है। इसके माध्यम से रिटर्न में दर्ज आय, निवेश, कटौती और रिफंड के दावों में असामान्य अंतर को चिह्नित किया जा सकता है। एक जैसे पैटर्न वाले बड़ी संख्या में रिटर्न भी जांच के दायरे में हैं। यही वजह है कि एक ही स्थान से दाखिल किए गए डेढ़ हजार रिटर्न की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

दो ई-मेल के बाद सीधे नोटिस विभागीय स्तर पर संदिग्ध रिटर्न के मामलों में पहले करदाता से ई-मेल के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। दो बार ई-मेल भेजने के बाद भी जवाब नहीं मिलने या जवाब संतोषजनक नहीं होने पर नोटिस जारी होगा। इसके बाद गलत दावे की पुष्टि होने पर रिफंड की रकम की वसूली की कार्रवाई होगी।

मंडलभर के आयकरदाता जांच के घेरे में दाऊ दयाल खन्ना नगर से दाखिल हुए रिटर्न केवल मुरादाबाद तक सीमित नहीं हैं। इनमें मंडल के अलग-अलग जिलों के आयकरदाता बताए जा रहे हैं। ऐसे में जांच आगे बढ़ने पर मुरादाबाद के साथ मंडल के अन्य जिलों में भी रिफंड से जुड़े मामलों की पड़ताल होगी।

एक आइपी एड्रेस से डेढ़ हजार लोगों के रिर्टन फाइल होने और रिफंड एप्लाई होने के बाद शक हुआ था। इसके बाद टीम ने वहां जाकर जांच की तो फर्जीवाड़ा सामने आया। सभी पत्रों की जांच की जा रही है। इन सभी से टैक्स के साथ ब्याज भी लिया जाएगा। अभी जांच जारी है। -अजय कुमार सोनकर, अपर आयुक्त आयकर फर्जी रिफंड में कटौतियों और टैक्स क्रेडिट के खेल आयकर रिफंड सामान्यतः तब बनता है, जब करदाता के नाम जमा टीडीएस, टीसीएस या अन्य कर उसकी वास्तविक कर देयता से अधिक हो। टैक्स अधिवक्ता दीपक गुप्ता के अनुसार, यदि आय या कर देयता को गलत तरीके से कम दिखाया जाए तो रिफंड की राशि कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा सकती है।