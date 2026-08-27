ITR रिफंड फर्जीवाड़ा: 1500 आइटीआर की जांच से खुलेगा बड़ा राज, 10% कमीशन पर होता था खेल
मुरादाबाद में आयकर रिफंड फर्जीवाड़े की जांच दाऊ दयाल खन्ना नगर तक पहुंच गई है, जहां एक सीए के कार्यालय से करीब 1500 लोगों के आईटीआर दाखिल किए गए थे।
HighLights
एक सीए कार्यालय से 1500 आईटीआर जांच के दायरे में।
रिफंड पर 10-20% कमीशन का खेल सामने आया।
एआई विश्लेषण से पकड़ी गई एक आईपी एड्रेस से फाइलिंग।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आयकर रिफंड के नाम पर फर्जीवाड़े की जांच अब दाऊ दयाल खन्ना नगर तक पहुंच गई है। जांच में सामने आया है कि क्षेत्र में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां से करीब डेढ़ हजार लोगों के आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। इसमें केवल मुरादाबाद ही नहीं, बल्कि मंडल के अन्य जिलों के आयकरदाता भी शामिल हैं।
बड़ी संख्या में एक ही स्थान से रिटर्न दाखिल होने के कारण विभाग की नजर अब इन सभी रिटर्न पर है। जांच में सामने आया कि आइटीआर भरने के एक हजार रुपये और रिफंड फाइल करने के लिए 10-20 प्रतिशत हिस्सा तय किया जाता था। रिफंड मिलने के बाद कमिशन ले लेते थे।
करीब 1,500 लोगों के आइटीआर फाइल करने के बाद रिफंड पोर्टल पर एप्लाई किया गया। एक आइपी एड्रेस पर ही इतनी संख्या में आइटीआर और रिफंड के खेल पर आयकर विभाग के अधिकारियों को शक हुआ। तब इस प्रकरण की जांच शुरू की गई। टीम ने दाऊ दयाल खन्ना नगर स्थित उस कार्यालय से सभी पत्र ले लिए। अब उन पत्रों की स्क्रूटनी की जा रही है। अब विभागीय स्तर पर सभी की स्क्रूटनी होगी।
ब्याज के साथ वसूली जाएगी रकम
कथित फर्जी रिफंड के मामलों में रिफंड की रकम का करीब 10-20 प्रतिशत हिस्सा तय होता है। यानी जितना रिफंड स्वीकृत होता, उसके अनुपात में रकम लेने का कथित खेल चल रहा था। विभाग अब बैंक खातों और रिटर्न में किए गए दावों का मिलान करेगा। अनियमितता मिलने पर रिफंड की रकम ब्याज समेत वापस वसूलने की कार्रवाई होगी।
एआइ पकड़ेगा रिटर्न का खेल
आयकर पोर्टल में एआई आधारित विश्लेषण की व्यवस्था है। इसके माध्यम से रिटर्न में दर्ज आय, निवेश, कटौती और रिफंड के दावों में असामान्य अंतर को चिह्नित किया जा सकता है। एक जैसे पैटर्न वाले बड़ी संख्या में रिटर्न भी जांच के दायरे में हैं। यही वजह है कि एक ही स्थान से दाखिल किए गए डेढ़ हजार रिटर्न की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
दो ई-मेल के बाद सीधे नोटिस
विभागीय स्तर पर संदिग्ध रिटर्न के मामलों में पहले करदाता से ई-मेल के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। दो बार ई-मेल भेजने के बाद भी जवाब नहीं मिलने या जवाब संतोषजनक नहीं होने पर नोटिस जारी होगा। इसके बाद गलत दावे की पुष्टि होने पर रिफंड की रकम की वसूली की कार्रवाई होगी।
मंडलभर के आयकरदाता जांच के घेरे में
दाऊ दयाल खन्ना नगर से दाखिल हुए रिटर्न केवल मुरादाबाद तक सीमित नहीं हैं। इनमें मंडल के अलग-अलग जिलों के आयकरदाता बताए जा रहे हैं। ऐसे में जांच आगे बढ़ने पर मुरादाबाद के साथ मंडल के अन्य जिलों में भी रिफंड से जुड़े मामलों की पड़ताल होगी।
एक आइपी एड्रेस से डेढ़ हजार लोगों के रिर्टन फाइल होने और रिफंड एप्लाई होने के बाद शक हुआ था। इसके बाद टीम ने वहां जाकर जांच की तो फर्जीवाड़ा सामने आया। सभी पत्रों की जांच की जा रही है। इन सभी से टैक्स के साथ ब्याज भी लिया जाएगा। अभी जांच जारी है। -अजय कुमार सोनकर, अपर आयुक्त आयकर
फर्जी रिफंड में कटौतियों और टैक्स क्रेडिट के खेल
आयकर रिफंड सामान्यतः तब बनता है, जब करदाता के नाम जमा टीडीएस, टीसीएस या अन्य कर उसकी वास्तविक कर देयता से अधिक हो। टैक्स अधिवक्ता दीपक गुप्ता के अनुसार, यदि आय या कर देयता को गलत तरीके से कम दिखाया जाए तो रिफंड की राशि कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा सकती है।
ऐसे मामलों में अपात्र या काल्पनिक कटौतियों और छूट का दावा महत्वपूर्ण जांच बिंदु हो सकता है। इसमें धारा 80-सी के निवेश, एचआरए, मकान ऋण के ब्याज, चिकित्सा संबंधी कटौती, राजनीतिक दल को चंदा, शिक्षा ऋण या दान से जुड़ी कटौतियों का गलत दावा शामिल हो सकता है। इसके अलावा गलत घाटा दिखाकर उसका अनुचित समायोजन, टीडीएस व टैक्स क्रेडिट के गलत आंकड़े आयकर विवरणी में दर्ज करना भी रिफंड बढ़ाने का माध्यम बन सकता है।
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करीब 400 करोड़ रुपये के कथित फर्जी रिफंड का मामला सामने आना गंभीर सवाल खड़े करता है। इतनी बड़ी राशि केवल 80-सी जैसी सीमित कटौती के आधार पर बनना संभव नहीं लगता। इसलिए जांच में यह देखना जरूरी होगा कि कहीं अलग-अलग कटौतियों, छूट, घाटे, टैक्स क्रेडिट या कई निर्धारण वर्षों के आंकड़ों को जोड़कर तो रिफंड की रकम नहीं बढ़ाई गई। जांच में रिटर्न के साथ मूल दस्तावेज, निवेश के प्रमाण, टीडीएस विवरण और संबंधित वर्षों के आयकर रिकार्ड का मिलान करने पर असली तस्वीर सामने आएगी।