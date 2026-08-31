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मुरादाबाद में प्रेमी के साथ जा रही युवती को उठा ले गए घर वाले, फायरिंग से फैली दहशत

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Updated: Mon, 31 Aug 2026 10:58 PM (IST)

मुरादाबाद में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर प्रेमी संग जा रही युवती नाजिया को उसके परिवार वालों ने फायरिंग कर अगवा कर ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. युवती नाजिया को परिवार ने प्रेमी संग हाईवे से अगवा किया।

  2. अपहरण के दौरान परिवार वालों ने की फायरिंग, फैलाई दहशत।

  3. पुलिस ने युवती के परिजनों पर अपहरण और हमले का केस किया।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। प्रेमी संग कार से जा रही रामपुर के स्वार निवासी युवती नाजिया को सोमवार शाम दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर उसके घर वाले फायरिंग करते हुए अपनी कार में डालकर ले गए। प्रेमी युगल बीते एक साल लिव-इन में रह रहे थे। युवक राजकुमार प्रेमिका के साथ मुरादाबाद कचहरी आया था। पुलिस युवती के स्वजन पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी कर रही है।

रामपुर के स्वार क्षेत्र के गांव पट्टीकला घोसीपुरा निवासी नाजिया टांडा क्षेत्र के भरतपुर दढियाल निवासी राजकुमार के साथ बीते एक साल से लिव-इन में रह रही थी। इस बात की जानकारी दोनों के स्वजन को लग गई थी। युवती के स्वजन ने अब उस पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी थी। इसी के चलते युवती 27 अगस्त को घर से निकलकर प्रेमी राजकुमार के पास पहुंच गई थी।

सोमवार को दोनों कार से मुरादाबाद कचहरी किसी काम से आए थे। प्रेमी युगल शाम करीब छह बजे वापस रामपुर लौट रहे थे। जैसे ही दोनों मूंढापांडे क्षेत्र के दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर स्थित दलपतपुर में पहुंचे तो युवती के स्वजन ने कार को घेर लिया। आरोपितों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। इससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई।

वाहनों के पहिये रुक गए तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोपितों ने कार में बैठी युवती को खींचना शुरू कर दिया। युवक ने विरोध किया तो उस पर हमला करके घायल कर दिया। आरोपित युवती को अपनी कार में डालकर ले गए। अपहरण की सूचना पर पुलिस खलबली मच गई।

आनन-फानन में पुलिस पहुंच गई। पूरे मामले की जानकारी ली और आरोपितों को पकड़ने के लिए काफी दूर तक पीछा भी किया, लेकिन जब तक आरोपित निकल चुके थे। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि युवक राजकुमार ने मामले का शिकायती पत्र पुलिस को दिया है। आरोपितों के खिलाफ अपहरण और जानलेवा हमले की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।

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