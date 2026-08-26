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रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा: अब बहनें सहयोगी के साथ करेंगी फ्री बस यात्रा, बुजुर्ग महिलाओं को मिली खास सौगात

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Wed, 26 Aug 2026 05:22 PM (IST)

मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री ने महिलाओं को साड़ी-मिठाई बांटकर सम्मानित किया और 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त रोडवेज यात्रा की सौगात दी। रक्षाबंधन पर बहनें एक सहयोगी के साथ रोडवेज और सिटी बसों में निश्शुल्क यात्रा कर सकेंगी।

पंचायत भवन सभागार में महिलाओं कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने वितरित की साड़ी और मिठाइयां

पंचायत भवन सभागार में महिलाओं कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने वितरित की साड़ी और मिठाइयां

HighLights

  1. सरकार महिलाओं के सम्मान और सुविधाओं के लिए लगातार उठा रही कदम : भूपेन्द्र सिंह चौधरी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। लोकमाता अहिल्याबाई योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को निश्शुल्क रोडवेज यात्रा की सुविधा दी गई है। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन बहनें एक सहयोगी के साथ रोडवेज बसों में कहीं भी निश्शुल्क यात्रा कर सकेंगी। सिटी बसों में भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।

बुधवार को पंचायत भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने महिलाओं को साड़ी और मिठाई वितरित की। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सम्मान और सुविधा के लिए लगातार कदम उठा रही है।

निश्शुल्क यात्रा की सुविधा से बुजुर्ग महिलाओं को आवागमन में राहत मिलेगी। वहीं, रक्षाबंधन पर बहनों को एक सहयोगी के साथ निश्शुल्क यात्रा की सुविधा मिलने से वे अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सकेंगी।

कार्यक्रम में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष डा. शैफाली सिंह, एमएलसी गोपाल अंजान, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश पाल, महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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