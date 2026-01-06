मुरादाबाद की सड़कों पर बिक रहा है 'धीमा जहर' और दफ्तरों में दुबके हैं जिम्मेदार अधिकारी!

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेहत को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने मिलावटी और सेहत के लिए खतरनाक जंकफूड आदि की रोकथाम के निर्देश दिए थे। लेकिन, मुरादाबाद का खाद्य सुरक्षा विभाग किसी भी निर्देश को गंभीर नहीं ले रहा है। आन स्पाट खाद्य पदार्थ की जांच के लिए विभाग के पास दो मोबाइल वैन शो-पीस बन चुकी हैं।

चलती-फिरती वैन का मकसद यह था कि मौके पर जांच के बाद दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई हो, लेकिन, शासन की इस मंशा को पूरी तरह पलीता लग चुका है। अधिकारी नमूनों के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं। हां इतना जरूर है कि त्योहार के समय नमूने लेने के लिए टीम सक्रिय हो जाती है। जबकि, पास के जनपदों में ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई के बाद भी मुरादाबाद के अधिकारी सबक नहीं ले रहे हैं।

अभि‍यान ठंडे बस्‍ते में इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा विभाग आपकी सेहत के लिए कितना गंभीर है। कुछ दिन पहले जिला प्रशासन की ओर से जंकफूड के खिलाफ सख्ती और विशेष अभियान चलाने की घोषणा की गई थी। स्कूलों के आसपास, बाजार और ठेलों पर बिक रहे जंकफूड की जांच होगी।

बच्चों-युवाओं की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी। लेकिन सर्दी बढ़ते ही विभाग का अभियान भी ठंडे बस्ते में चला गया। शहर के कई क्षेत्रों कटघर, गलशहीद, सिविल लाइंस, कांठ रोड रामगंगा विहार, गुरहट्टी और स्टेशन रोड समेत अन्य क्षेत्रों में खुलेआम बर्गर, नूडल्स, पिज्जा, चाइनीज फूड और तले-भुने आइटम बिक रहे हैं।

तली-भुनी चीजें करती हैं आकर्षित न तो उनकी गुणवत्ता की जांची गई और न ही इस्तेमाल हो रहे तेल, मसाले और कच्चे माल पर कोई नजर है। चिंताजनक बात यह है कि स्कूलों के बाहर लगने वाले ठेले भी जस के तस खड़े हैं। कंजरी सराय निवासी विपुल अग्रवाल बताते हैं कि ठंड के मौसम में बच्चे जंकफूड ज्यादा खाते हैं, क्योंकि गरमागरम तली चीजें उन्हें करती हैं।

ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से लोगों में नाराजगी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, ठंड की वजह से फील्ड में निकलने से परहेज किया जा रहा है। अधिकारी कार्यालय में बैठकर फाइलों तक सीमित हैं। न तो सैंपल लिए जा रहे हैं और न ही किसी तरह की चेतावनी या कार्रवाई की खबर सामने आ रही है।