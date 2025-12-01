Language
    नकली अंडे ही नहीं पनीर-दूध और क्रीम भी म‍िलावटी, खाद्य विभाग की टीम ने नष्‍ट कराया 200 KG पनीर और 250 लीटर दूध

    By Mehandi Hasan Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:09 PM (IST)

    मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पनीर, दूध और क्रीम के नमूने लिए। भगतपुर में 200 किलो पनीर और 250 लीटर दूध नष्ट किया गया। रामपुर दोराहा में लांड्री डिटर्जेंट और वनस्पति घी जब्त किया गया। डींगरपुर में गंदगी मिलने पर एक डेयरी को बंद करने का आदेश दिया गया।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। फार्मी अंडों को देसी बनाकर बेचने वाले सिंडिकेट के पकड़ में आने के बाद अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट खाद्य पदार्थ कारोबार पर नकेल कस दी है। भगतपुर मुडिया मानपुर में रईस के यहां से पनीर, मिश्रित दूध एवं क्रीम का नमूना लिया। 200 किलो पनीर नष्ट कराया। साथ ही मिश्रित दूध 250 लीटर नष्ट कराया गया।

    इसके बाद टीम रामपुर दोराहा काशीपुर रोड पहुंची। यहां ओमनी वैन को रोका गया। इसमें लांड्री लिक्विड डिटर्जेंट एक-एक किलो की 12 बोतल, जिसका मूल्य 3,216 रुपये जब्त की। छह टिन वनस्पति घी, अज्ञात रसायन 38 लीटर और 3,040 रुपये जब्त किया गया।

    सहायक आयुक्त खाद्य राजवंश प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंद्र बहादुर यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सच्चन, प्रजन सिंह, कमलेश कुमार और मंडलीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी कृष्ण गोपाल की टीम ने संयुक्त रूप से विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की। टीम डींगरपुर पहुंची, जहां शहादत अली की डेयरी में गंदगी मिली।

    टीम ने डेयरी को अगले आदेश तक बंद कराने का निर्देश दिया। भगतपुर मुड़िया मानपुर में रईस के प्रतिष्ठान से पनीर, मिश्रित दूध और क्रीम के नमूने लिए। 200 किलो पनीर और 250 लीटर मिश्रित दूध को खराब गुणवत्ता एवं मिलावट की आशंका के चलते नष्ट कराया।