जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। फार्मी अंडों को देसी बनाकर बेचने वाले सिंडिकेट के पकड़ में आने के बाद अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट खाद्य पदार्थ कारोबार पर नकेल कस दी है। भगतपुर मुडिया मानपुर में रईस के यहां से पनीर, मिश्रित दूध एवं क्रीम का नमूना लिया। 200 किलो पनीर नष्ट कराया। साथ ही मिश्रित दूध 250 लीटर नष्ट कराया गया।

इसके बाद टीम रामपुर दोराहा काशीपुर रोड पहुंची। यहां ओमनी वैन को रोका गया। इसमें लांड्री लिक्विड डिटर्जेंट एक-एक किलो की 12 बोतल, जिसका मूल्य 3,216 रुपये जब्त की। छह टिन वनस्पति घी, अज्ञात रसायन 38 लीटर और 3,040 रुपये जब्त किया गया।