यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए खंभों पर लगेंगे मीटर, मुरादाबाद के 100 गांव और आठ मुहल्ले चिह्नित

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए बिजली विभाग ने अब नई रणनीति तैयार की है। तमाम प्रयासों के बावजूद मीटर को बाइपास कर बिजली चोरी किए जाने के मामले सामने आने के बाद विभाग ने जिले के करीब 100 गांव और शहर के आठ मुहल्लों को चिह्नित किया है।

इन क्षेत्रों में अब बिजली के मीटर घर के गेट या परिसर में लगाने के बजाय घर से दूर बिजली के खंभे पर लगाए जाएंगे। विभाग का मानना है कि इससे मीटर से छेड़छाड़ और बाइपास कर बिजली चोरी करने पर प्रभावी ढंग से रोक लग सकेगी।

बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले के सरकड़ा खास, बैरुआ, सरदार नगर, सत्तू नगला, भगतपुर क्षेत्र के नकटपुरी और सदर तहसील क्षेत्र के भीतखेड़ा समेत करीब 100 गांवों में बिजली चोरी के मामले अधिक सामने आते हैं। इसी तरह शहर के दौलत बाग, दीवान बाजार, तहसील स्कूल, बंगला गांव और नवाबपुरा समेत आठ मुहल्लों को भी बिजली चोरी के लिहाज से संवेदनशील माना गया है। इन सभी क्षेत्रों को विभाग ने चिह्नित कर लिया है। इन क्षेत्रों में विभाग की टीमों ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है।

कर्मचारी यह जानकारी जुटा रहे हैं कि कितने उपभोक्ताओं के यहां अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगाए गए हैं। सर्वे पूरा होने के बाद चिह्नित उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इन मीटरों को घर के बजाय बिजली के खंभे पर लगाया जाएगा।

वहीं, जिन उपभोक्ताओं के घर पर पहले से स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, उन्हें भी घर से हटाकर बिजली के खंभे पर स्थानांतरित किया जाएगा। विभाग का मानना है कि घर के अंदर या गेट के पास मीटर होने पर कुछ उपभोक्ता केबल में बाइपास करके बिजली चोरी करने का प्रयास करते हैं।