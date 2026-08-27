मुरादाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से मादा तेंदुए की मौत, दहशत में ग्रामीण

संवाद सूत्र, मुरादाबाद। मुरादाबाद-बिजनौर राजमार्ग पर सुबह तेंदुए का शव बीच सड़क पर पड़ा देख ग्रामीण दहशत में आ गए। लोगों की सूचना पर टीम के साथ मौके पर पहुंचे डिप्टी वन रेंजर पुष्पेंद्र कुमार सिंह ने मादा तेंदुए की हादसे में मौत होने की पुष्टि की है, उन्होंने तेंदुए को आंतरिक चोटें आने की बात कही है। ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है।

गुरुवार सुबह मथाना और रजपुर गांव के लोग घरों से टहलने के लिए निकले तो उन्हें बीच सड़क पर तेंदुए का शव दिखाई दिया। जिसे ग्रामीणों ने बीच सड़क से हटाते हुए किनारे कर दिया। इसके बाद सुबह करीब 7:45 पर इसकी सूचना वन विभाग के डिप्टी वन रेंजर पुष्पेंद्र कुमार सिंह को दी।

वन विभाग की टीम के साथ पहुंचे पुष्पेंद्र सिंह ने तेंदुए के शव को कब्जे में ले लिया। डिप्टी वन रेंजर पुष्पेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि, तेंदुए के शव का तीन चिकित्सकों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया है। शव मादा तेंदुए का है, जिसकी उम्र करीब एक वर्ष है।

किसी वाहन की चपेट में आने से हुए हादसे में मौत होने की पुष्टि हुई है। तेंदुए को आंतरिक चोटें आईं थी। मृत तेंदुए के शव का अंतिम संस्कार डियर पार्क मुरादाबाद में कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों से अपील की है कि, वह अकेले खेतों में न जाएं।

रामगंगा किनारे ड्रोन से तेंदुए की तलाश, 17 गांवों में 22 पिंजरे मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा तहसील के बलिया और आसपास के गांवों में तेंदुए की दहशत के बीच वन विभाग ने निगरानी और रेस्क्यू अभियान और तेज कर दिया है। रामगंगा नदी के किनारे बसे गांवों से लेकर बिजनौर जिले के जंगलों तक तेंदुए की तलाश की जा रही है। संभावित ठिकानों की थर्मल ड्रोन से स्क्रीनिंग कराई जा रही है, जबकि खेतों और जंगल के आसपास ट्रैप कैमरे लगाकर तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

गुरुवार को वन संरक्षक आदर्श कुमार ने ठाकुरद्वारा रेंज में मानव-तेंदुआ संघर्ष को लेकर चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। उन्होंने बलिया के पास रामगंगा नदी क्षेत्र और बिजनौर के रेनी वन ब्लाक में मुरादाबाद और बिजनौर वन प्रभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ संयुक्त गश्त की।

इस दौरान संभावित संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर निगरानी व्यवस्था को परखा गया। वन संरक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तेंदुआ प्रभावित क्षेत्रों में चौबीसों घंटे सतर्कता और निगरानी बनाए रखी जाए। ग्रामीणों से मिलने वाली तेंदुए की हर सूचना पर कार्रवाई की जाए।

ठाकुरद्वारा तहसील के मलकपुर सेमली, खाईखेड़ा, फरीदपुर हाजी और शिवनगर समेत कई गांवों में तेंदुए की मौजूदगी की सूचनाएं मिलने के बाद वन विभाग ने उसकी संभावित लोकेशन को ट्रैक किया। चिह्नित स्थानों पर पिंजरे लगाए गए हैं। तहसील क्षेत्र के 17 गांवों में 22 पिंजरे लगाए जा चुके हैं।

अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में और अधिक ट्रैप कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। वन संरक्षक ने रेस्क्यू अभियान में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रैप कैमरों, थर्मल ड्रोन और पिंजरों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों को तेंदुए के हमले से बचाने के लिए जागरूकता अभियान बढ़ाने और अधिक से अधिक ग्रामीणों को मुखौटे वितरित करने के निर्देश दिए।

मुनादी कर ग्रामीणों को कर रहे जागरूक वन विभाग की प्रचार टीम बलिया, बल्लभगढ़, बाहरपुर, मुनीमपुर, दौलतपुर, टांडा अफजल, मेसूवाला, गांवड़ी, खैरुल्लापुर, शेरपुर पट्टी, कमालपुर खालसा, फौलादपुर, सुरजननगर, करनपुर, दौलतपुर तिगरी और रायभूड़ समेत संवेदनशील गांवों में पहुंच रही है। वाहनों से मुनादी कराने के साथ पंपलेट बांटे जा रहे हैं और ग्रामीणों के साथ गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं।

ग्रामीणों को खेतों और जंगल की ओर अकेले न जाने, समूह में निकलने और तेंदुआ दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को सूचना देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वन विभाग की टीमें संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त कर रही हैं। रामगंगा के खादर से सटे क्षेत्र और बिजनौर के जंगलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि तेंदुए की गतिविधि का पता चलते ही रेस्क्यू टीम कार्रवाई कर सके।

11 दिन बाद भी पकड़ में नहीं आया तेंदुआ, खेतों में जाने से कतरा रहे किसान संभल के ईसमपुर सैलाब पुख्ता गांव में तेंदुए की दहशत को 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वन विभाग की टीम अभी तक उसे पकड़ नहीं सकी है। तेंदुए के डर से ग्रामीणों में भय बना हुआ है। सबसे अधिक परेशानी किसानों को हो रही है। गन्ने की फसल की रखवाली जरूरी है, लेकिन रात में खेतों पर जाने से किसान कतरा रहे हैं।

गांव के आसपास बड़ी संख्या में गन्ने के खेत हैं। रात में आवारा पशु खेतों में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेंदुए के डर से किसान पशुओं को भगाने के लिए भी खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार अब तक 50 बीघे से अधिक गन्ने की फसल को आवारा पशु नुकसान पहुंचा चुके हैं। किसान चंद्रपाल ने बताया कि दिनभर काम करने के बाद रात में खेत की रखवाली करनी पड़ती है, लेकिन तेंदुए के डर से खेत पर जाने की हिम्मत नहीं होती।

रोहतास ने बताया कि किसान के सामने दोहरी परेशानी है। खेत पर जाएं तो तेंदुए का डर और घर पर रहें तो आवारा पशुओं से फसल खराब होने की चिंता है। मंजीत ने बताया कि 11 दिन से ग्रामीण दहशत में हैं। रात में घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है।

नवाब सिंह ने कहा कि रात जागकर काटनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने पिंजरों की संख्या बढ़ाने और ड्रोन से निगरानी कराने की मांग की है। वन क्षेत्राधिकारी बृजमोहन ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया गया है। टीम लगातार तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक तेंदुए की मौजूदगी की स्पष्ट पुष्टि करने वाले पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं। जरूरत पड़ने पर ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीकों की मदद ली जाएगी।

तेंदुए का पता नहीं लगा पाया वन विभाग रामपुर में बुधवार को करीमपुर गांव निवासी जसवंत सिंह गांव के ही जंगल में बाबा शेख फरीद स्टोन क्रशर के पास अपनी भेड़ चरा रहे थे अचानक जंगल से निकले तेंदुए ने एक भेड़ पर हमला कर दिया। तेंदुए ने उनके सामने भेड़ की गर्दन को चबाकर भेड़ को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। तेंदुए को देखकर ग्रामीण जसवंत सिंह ने शोर मचा दिया, जिस पर तेंदुआ भेड़ को छोड़कर जंगल में भाग गया।