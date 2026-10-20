लैटिन अमेरिका से सिंगापुर तक... मुरादाबाद में विदेशों से आ रही क्रिसमस ट्री पर सजाए जाने वाले स्टार-हैंगिंग की मांग

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। क्रिसमस 2027 के लिए मुरादाबाद के हस्तशिल्प निर्यातकों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। 13 से 17 अक्टूबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में लगे अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में लैटिन अमेरिका, मॉरीशस और सिंगापुर के ग्राहकों से निर्यातकों का संपर्क हुआ था।

अब निर्यातकों ने इन ग्राहकों को क्रिसमस से जुड़े नए उत्पादों के डिजाइन, आकार और अन्य विवरण की पीडीएफ भेजनी शुरू कर दी है। मेले में विदेशी ग्राहक भी उत्पाद के फोटो क्लिक करके ले गए थे। अब ग्राहकों की पसंद और आर्डर की मात्रा के आधार पर उत्पादों की कीमत तय करने की तैयारी है।

निर्यातक विवेक अग्रवाल ने बताया कि पीतल समेत दूसरी धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने निर्यातकों की लागत बढ़ा दी है। ऐसे में केवल डिजाइन और मांग ही नहीं, बल्कि उत्पाद बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातु भी कारोबार का अहम हिस्सा है। निर्यातक आयरन और स्टील से बने उत्पादों पर भी जोर दे रहे हैं, ताकि लागत के मुताबिक विदेशी ग्राहकों को विकल्प दिए जा सकें।