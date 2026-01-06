Language
    खुर्जा और रोजा की घटना के बाद मंडलभर के लोको पायलटों की हुई काउंसिलिंग, मंडल रेल प्रबंधक ने दिए जरूरी निर्देश

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:02 AM (IST)

    खुर्जा और रोजा में हुई रेल घटनाओं के बाद मुरादाबाद रेल मंडल ने लोको पायलटों की काउंसलिंग की। नए डीआरएम राजकुमार सिंह ने सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पाल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। खुर्जा जंक्शन पर 29 दिसंबर को पैसेंजर और मालगाड़ी आमने-सामने आ गई थीं। इससे पहले 24 दिसंबर को रोजा में गरीब रथ एक्सप्रेस की चपेट में आकर पांच लोगों की मौत हो चुकी है। इसी कड़ी में मुरादाबाद रेल मंडल के लोको पायलट को बुलाकर सुरक्षित संचालन संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान मौजूद लोको पायलट के परिवार के सदस्यों से आग्रह किया गया कि ड्यूटी खत्म होने के बाद घर पर लोको पायलट को पूरी नींद में सहयोग करें।

    खुर्जा जंक्शन और खुर्जा सिटी के बीच एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन आमने-सामने गई थीं। मालगाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी। 15 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से स्टेशन पर आ रही पैसेंजर ट्रेन को लोको पायलट ने 200 मीटर पहले ही रोक दिया था। इससे हादसा टल गया।

    राजकुमार सिंह को सौंपी गई अस्थायी तौर पर जिम्मेदारी

    इस घटना के बाद संग्रह मौर्य को मुरादाबाद मंडल के डीआरएम पद से हटाकर उनकी जगह राजकुमार सिंह को अस्थायी तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए डीआरएम राजकुमार सिंह ने खुर्जा व रोजा जंक्शन का निरीक्षण करने के बाद सोमवार को लोको पायलट को बुलाकर काउंसिलिंग की।

    इस दौरान उन्हें ट्रेन संचालन में पूरी सतर्कता और नियमों का कड़ाई से पालन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेलवे में सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए। एकाग्रता बनाए रखें। किसी भी तकनीकी या परिचालन संबंधी शंका की स्थिति में उच्च अधिकारियों को तुरंत जानकारी दी जाए।