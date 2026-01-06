खुर्जा और रोजा की घटना के बाद मंडलभर के लोको पायलटों की हुई काउंसिलिंग, मंडल रेल प्रबंधक ने दिए जरूरी निर्देश

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। खुर्जा जंक्शन पर 29 दिसंबर को पैसेंजर और मालगाड़ी आमने-सामने आ गई थीं। इससे पहले 24 दिसंबर को रोजा में गरीब रथ एक्सप्रेस की चपेट में आकर पांच लोगों की मौत हो चुकी है। इसी कड़ी में मुरादाबाद रेल मंडल के लोको पायलट को बुलाकर सुरक्षित संचालन संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान मौजूद लोको पायलट के परिवार के सदस्यों से आग्रह किया गया कि ड्यूटी खत्म होने के बाद घर पर लोको पायलट को पूरी नींद में सहयोग करें।

खुर्जा जंक्शन और खुर्जा सिटी के बीच एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन आमने-सामने गई थीं। मालगाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी। 15 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से स्टेशन पर आ रही पैसेंजर ट्रेन को लोको पायलट ने 200 मीटर पहले ही रोक दिया था। इससे हादसा टल गया।

राजकुमार सिंह को सौंपी गई अस्थायी तौर पर जिम्मेदारी इस घटना के बाद संग्रह मौर्य को मुरादाबाद मंडल के डीआरएम पद से हटाकर उनकी जगह राजकुमार सिंह को अस्थायी तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए डीआरएम राजकुमार सिंह ने खुर्जा व रोजा जंक्शन का निरीक्षण करने के बाद सोमवार को लोको पायलट को बुलाकर काउंसिलिंग की।