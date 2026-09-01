'गांव में ही रहेंगे लेखपाल और सचिव...' डीएम का सख्त आदेश, त्योहारों पर भी पुलिस की तरह लगेगी ड्यूटी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ग्राम स्तरीय अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है। गांव की हर गतिविधि और समस्या की जानकारी लेखपाल व ग्राम सचिव को होनी चाहिए। अधिकारी गांव में रहेंगे तो समस्याओं का समाधान गांव में ही हो सकेगा। जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने मंगलवार को पंचायत भवन में आयोजित ग्राम स्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण में यह बात कही।

डीएम ने कहा कि ग्राम स्तरीय अधिकारियों को नगरीय संस्कृति से दूर रहकर गांव में रहना चाहिए। गांव में रात्रि प्रवास का अलग लाभ है। इससे क्षेत्र की गतिविधियों की जानकारी के साथ इंटेलिजेंस भी मजबूत रहता है। उन्होंने कहा कि पहले लेखपाल और सचिव गांव में रहते थे तो गांव की समस्या गांव में ही सुलझ जाती थी, लेकिन अब कई जगह ऐसी स्थिति है कि लेखपाल और सचिव गांव नहीं जाते और एक-दूसरे तक को नहीं जानते।

उन्होंने अधिकारियों को अपने दायित्वों से बचने के बजाय हर जिम्मेदारी को अपना काम समझकर पूरा करने की नसीहत दी। गजेटियर की सूचना संकलन का उदाहरण देते हुए उन्होंने गुरेठा गांव में करीब 50 प्रतिशत तक अंतर मिलने की बात कही।

ठाकुरद्वारा में रिपोर्ट लगाए जाने के बावजूद संबंधित लेखपाल को जानकारी न होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। डीएम ने सरकारी भूमि और भवनों का पूरा डाटा रखने के निर्देश दिए। कहा कि सरकारी भूमि खाली और सुरक्षित रहनी चाहिए।

ग्राम कुल के व्हाट्सएप ग्रुप में जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवकों और मानिंद लोगों को जोड़ा जाए। इसी तरह न्याय पंचायत, ब्लाक और तहसील स्तर पर भी ग्रुप बनाए जाएं, ताकि सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान हो सके। मंडलायुक्त संगीता सिंह ने भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए कहा कि लेखपाल-कानूनगो गांव की नींव हैं। ऐसे में आप सभी अपनी जिम्मेदारी को समझें। डीएम की बातों पर पूर्णत: अमल करने की बात कही। कार्यशाला में सीडीओ मृणाली अविनाश जोशी, एडीएम प्रशासन संगीता गौतम, एडीएम वित्त एवं राजस्व ममता मालवीय, एडीएम सिटी अंकुर श्रीवास्तव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शक्ति दूबे व एसडीएम मौजूद रहे। आपदा और अवैध गतिविधियों पर नजर आपदा के समय ग्राम स्तरीय अधिकारियों को पूरी तरह सचेत रहने के निर्देश दिए गए। 'सचेत' एप डाउनलोड कराने के साथ मिलावट, नशे, दुर्घटना और अन्य अवैध गतिविधियों की तत्काल सूचना देने को कहा। जोखिम वाले पुलों को लेकर भी सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

आईजीआरएस को बताया महत्वपूर्ण डीएम ने आईजीआरएस को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिकायत पर मौके पर जाना और शिकायतकर्ता को संतुष्ट करना प्राथमिकता हो। कोई वाद 15 दिन से अधिक लंबित न रहे। फार्मर रजिस्ट्री और आभा आइडी के कार्य को भी गंभीरता से पूरा करने को कहा।

तीन माह मेहनत, आगे नहीं होगी परेशानी डीएम ने कहा कि ग्राम स्तर पर अधिकारी यदि तीन महीने पूरी गंभीरता से काम कर लें तो आगे बहुत सी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। गांवों को निराश्रित गोवंश से मुक्त करने, सप्ताह में एक दिन अनिवार्य सफाई अभियान चलाने और शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी शिक्षक को घर नहीं बुलाया जाएगा।