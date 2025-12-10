ढाबे पर 'मौत का खाना': नशीला भोजन खिलाकर ट्रक ड्राइवरों को लूटा, एक की मौत

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। छजलैट क्षेत्र के कैच की पुलिया पर स्थित फौजी ढाबे पर वेटर ने छह ट्रक चालकों को नशीला खाना परोस दिया। खाना खाने के बाद वेटर ने ट्रक चालकों के साथ लूटपाट की। नशीला खाने से उनकी हालत बिगड़ गई। पांचों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां मंगलवार की रात तिलकराज निवासी गांव बलवाड थाना ज्वाली जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ढाबा संचालक के शिकायती पत्र पर वेटर राजीव गिरी निवासी महोरला गुसाई वाला कस्बा थाना मार्धो रौंडा पीलीभीत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। गुरमेल सिंह निवासी गांव ईशपुर थाना हरोली जिला ऊना हिमाचल प्रदेश ने छजलैट क्षेत्र के कैच की पुलिया पर योगेश कुमार निवासी चक पचकाेरा का फौजी ढाबा किराये पर ले रखा है। इस ढाबे पर कारीगर समेत करीब छह कर्मचारी काम करते हैं। आठ दिसंबर को राजीव गिरी निवासी महोरला गुसाई वाला कस्बा थाना मार्धो रौंडा पीलीभीत को वेटर के काम पर आठ हजार रुपये प्रति माह में रखा था।

वेटर आते समय नशीली दवाई लेकर आया था। उसी दिन रात करीब 12 बजे जिला बागेश्वर के गांव गरौडा निवासी करण कुमार व गांव मुंदान्द निवासी कैलाश, गांव अमृता चौकी जिला हरदोई निवासी पुनीत सिंह, मडलावाला गांव जिला पंचकूला पंजाब निवासी कृष्ण कुमार, गांव गुंजीदेई शाहबाद निवासी रजनीश, तिलकराज निवासी गांव बलवाड थाना ज्वाली जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश चालक अपने-अपने ट्रक लेकर फौजी ढाबे पर पहुंच गए।

सभी ट्रक कोलकाता से हरिद्वार जा रहे थे। आठ दिसंबर की रात पांचों चालकों ढाबे पर खाना खाया। जिसके बाद सभी बेहोश हो गए। उनके अचेत होने पर ढाबे कर्मियों व अन्य लोगों में खलबली मच गई। आनन फानन में सभी को निजी चिकित्सालय लाया गया। जहां उनका उपचार चलने के बाद पांच की उनकी स्थिति में सुधार हो गया, लेकिन तिलकराज की हालत लगातार बिगड़ती गई। मंगलवार की रात करीब 12 बजे तिलकराज की मृत्यु हो गई।

सूचना पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद मामले की जानकारी चालक के स्वजन को दी। वह भी पहुंच गए।पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि ढाबा संचालक के शिकायती पत्र के आधार पर वेटर राजीव गिरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मृतक के स्वजन ने शिकायती पत्र नहीं दिया था। इसलिए ढाबा संचालक के शिकायती पत्र पर कार्रवाई की गई है।

चालक को खिलाई ऐल्प्रक्स की सात टेबलेट आरोपित वेटर राजीव ने आठ दिसंबर की रात कई चालकों को नशीला खाना खिलाया था, लेकिन ऐल्प्रक्स की गोली कम होने के चलते कुछ चालक अपने-अपने वाहन लेकर चले गए। ऐसे में वेटर ने ऐल्प्रक्स की दो-दो टेबलेट मिलानी शुरू कर दी। पांच चालकों को खाना खिलाया वह बैठे तो रहे, लेकिन कुछ देर तक बेहोश नहीं हुए। इसके बाद आरोपित ने तिलकराज के खाने में एक साथ सात टेबलेट मिला दी। टेबलेट खाने से चालक की हालत बिगड़ी और मृत्यु हो गई।

दो साल पहले आगरा में बनी थी योजना वेटर राजीव पिछले कुछ माह से आर्थिक तंगी से परेशान था। दो साल पहले यह आगरा गया था। यहां पर इसकी मुलाकात एक वेटर से हुई थी। वेटर ने इसी बताया था कि अलग-अलग ढाबों पर जाकर चालकों को नशीला खाना खिलाकर उनके साथ लूटपाट करता हूं।