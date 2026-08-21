मुरादाबाद में ग्रीन बेल्ट में भंडारे को लेकर बवाल: नगर निगम टीम से हाथापाई, अधिकारियों को संभालना पड़ा मोर्चा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दिल्ली रोड पर ग्रीन बेल्ट में भंडारा लगाने को लेकर शुक्रवार को नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीम और भंडारा आयोजकों के बीच विवाद हो गया। ग्रीन बेल्ट में लगे पेड़-पौधों के बीच कई आयोजकों ने भंडारे के शिविर लगा लिए थे।

इससे हरियाली और पौधों को नुकसान की आशंका को देखते हुए अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह और प्रवर्तन दल की टीम ने आयोजकों को शिविर ग्रीन बेल्ट से हटाकर बाहर फुटपाथ पर लगाने के लिए कहा। निर्देश के बावजूद सामान नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रवर्तन दल की टीम ने सामान ट्रैक्टर-ट्राली में भरने का प्रयास किया तो आयोजकों ने विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच खींचतान और हाथापाई की स्थिति बन गई।