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मुरादाबाद में ग्रीन बेल्ट में भंडारे को लेकर बवाल: नगर निगम टीम से हाथापाई, अधिकारियों को संभालना पड़ा मोर्चा

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Fri, 21 Aug 2026 05:25 PM (IST)

मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर ग्रीन बेल्ट में भंडारा लगाने को लेकर नगर निगम की टीम और आयोजकों के बीच विवाद हुआ। सामान हटाने के प्रयास पर हाथापाई हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर भंडारे को फुटपाथ पर लगाने की सहमति बनाई।

नगर निगम की टीम से बहस करते भंडारे के आयोजक

नगर निगम की टीम से बहस करते भंडारे के आयोजक

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दिल्ली रोड पर ग्रीन बेल्ट में भंडारा लगाने को लेकर शुक्रवार को नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीम और भंडारा आयोजकों के बीच विवाद हो गया। ग्रीन बेल्ट में लगे पेड़-पौधों के बीच कई आयोजकों ने भंडारे के शिविर लगा लिए थे।

इससे हरियाली और पौधों को नुकसान की आशंका को देखते हुए अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह और प्रवर्तन दल की टीम ने आयोजकों को शिविर ग्रीन बेल्ट से हटाकर बाहर फुटपाथ पर लगाने के लिए कहा।

निर्देश के बावजूद सामान नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रवर्तन दल की टीम ने सामान ट्रैक्टर-ट्राली में भरने का प्रयास किया तो आयोजकों ने विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच खींचतान और हाथापाई की स्थिति बन गई।

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आयोजकों ने ट्रैक्टर से सामान उतारने का प्रयास किया। सूचना पर अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह और मुख्य सुरक्षा अधिकारी अविनाश गौतम मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आयोजकों से बातचीत कर मामला शांत कराया।

सहमति बनी कि भंडारे के शिविर ग्रीन बेल्ट के बाहर फुटपाथ पर लगाए जाएंगे। साथ ही आयोजकों को शाम चार बजे तक नगर निगम में अनुमति के लिए पत्र देने को कहा गया। इसके बाद विवाद समाप्त हो गया।

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