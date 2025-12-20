मुरादाबाद-दिल्ली हाईवे: न लाइटें जलीं, न फोन चले; कोहरे में सिर्फ 'राम भरोसे' है यात्रियों की जान

जागरण टीम, मुरादाबाद। शीतलहर के साथ घने कोहरे में मुरादाबाद–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-24 अब सिर्फ सफर का रास्ता नहीं, बल्कि हर रोज जिंदगियां निगलने वाला खतरा बनता जा रहा है। दृश्यता सिमट चुकी है, लेकिन वाहनों की रफ्तार धीमी नहीं है। पाकबड़ा स्थित जीरो प्वाइंट से लेकर रामपुर रोड की ओर कोसी पुल तक जागरण टीम ने शुक्रवार को जब हाईवे का हाल देखा तो हर मोड़ पर हादसे का खतरा नजर आया।

कहीं अधूरी व्यवस्था, कहीं बंद लाइटें तो कहीं खुले अवैध कट। इन सबके बीच रोजाना हजारों वाहन गुजर रहे हैं। इस लापरवाही के चलते इस मार्ग पर कई परिवार अपनों को खो चुके हैं। दर्दनाक यह है कि हादसों के बाद भी न चेतावनी बोर्ड दिखते हैं, न सुरक्षा इंतजाम, जैसे जिंदगियों की कीमत सस्ती हो गई हो।

शीतलहर के कारण कोहरा अब सिर्फ मौसम की एक गड़बड़ी नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों के लिए जानलेवा खतरा बन चुका है। शुक्रवार को दैनिक जागरण टीम ने पाकबड़ा जीरो प्वाइंट से लेकर सीएनजी पंप तक मुरादाबाद-दिल्ली हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्ग) का हाल देखा, जहां कोहरे में वाहनों के लिए कोई ठोस सुरक्षा इंतजाम नहीं रखा गया है और रोजाना आवागमन करने वाले हजारों वाहन चालक बड़ी जोखिम भरी स्थिति में हैं।

हाईवे पर प्रतिदिन 25 हजार कारें, ट्रक, बसें व दोपहिया वाहन गुजरते हैँ। यह दिल्ली और पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के बीच मुख्य राष्ट्रीय मार्ग के रूप में कार्य करता है। शुक्रवार सुबह दृश्य अत्यंत भयावह था। कोहरे के कारण दृश्यता लगभग शून्य थी, जिससे हाईवे पर वाहन चालक अपने आगे क्या है, इसे पहचानने में ही जूझ रहे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से कोहरे में गति नियंत्रित करने, वाहनों को दिखाने या चेतावनी देने का कोई ठोस इंतजाम नहीं था।

हाईवे बारिश और कोहरे दोनों मौसमों में जोखिम भरा माना जाता है, पर अब कोहरे ने इसका जोखिम स्तर और ऊपर उठा दिया है। यात्री रामपाल ने बताया कि रात और सुबह के समय वाहनों की रफ्तार इतनी तेज रहती है कि कोहरे की स्थिति में ड्राइवर उन्हें समय पर नहीं देख पाता, जिससे भारी वाहनों और छोटे वाहनों के बीच सीधी भिड़ंत जैसी स्थितियां बड़ी आसानी से उत्पन्न हो सकती हैं। हाईवे के पास सीएनजी स्टेशन के पास एक बाईपास पुल का काम चल रहा है।

निर्माणाधीन होने के कारण राजमार्ग का एक हिस्सा बंद कर दिया गया है और उलटे -सीधे डिवाइडर रखे गए हैं। इससे वाहनों के लिए रास्ता और जटिल और खतरनाक हो गया है। टीम जैसे ही बाइपास पर आगे बढ़ी पाया कि पाकबड़ा से लेकर रामपुर की ओर जाने वाली सड़क पर कई जगहों पर अस्थायी कट बनाए गए हैं। कुछ इलाकों में ग्रामीणों ने खुद रास्ता खोल रखा है ताकि वे अपनी मंजिल तक पहुंच सकें।

मुरादाबाद हवाई अड्डा तक जाने वाला रास्ता ये सारे कट राज्य और राष्ट्रीय मार्ग के हिस्से के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय आवागमन तो आसान हो रहा है, पर राज्य और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं वाहनों की गति नियंत्रण की जिम्मेदारी पूरी तरह से खतरे में डाल दी गई है।

रात में लाइटें नहीं दे रहीं साथ बाइपास पर लगी लाइटों को देखा तो पाया कि केवल लगभग 25 प्रतिशत लाइटें ही जल रही थीं। बाकी या तो बंद थीं या खराब हालत में थीं, जिससे रात में यात्रा करना और भी जोखिमपूर्ण बन गया है। विशेष रूप से कोहरे में, जहां दृश्यता पहले से ही कम होती है, वहां लाइटों का ऐसा खराब प्रदर्शन भारी हादसों की संभावनाएं और बढ़ा देता है।

हाईवे पर शोपीस बने टेलीफोन टर्मिनल हाईवे पर टेलीफोन टर्मिनल मौजूद हैं, लेकिन वे कितने उपयोगी हैं, यह खुद ड्राइवरों ने बताया। कई फोन काम नहीं करते या खराब हालत में हैं। दुर्घटना होने पर यदि कोई व्यक्ति अकेले हो और उसका मोबाइल नेटवर्क न चले, तो इन फोन से भी मदद पाने का कोई भरोसेमंद तरीका नहीं बन पाया।

पिछले महीनों में इस हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाएं सुर्खियों में रही हैं। दिल्ली–लखनऊ हाईवे पर वाहन और रोडवेज बस की भिड़ंत में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई। यह सिर्फ एक उदाहरण है, जो हाईवे पर वाहन तेजी, दृश्यता में कमी और सुरक्षा इंतजामों के अभाव का परिणाम है।

एनएचएआइ ने बंद कराए ‘कट’ एनएचएआइ की टीम ने समय–समय पर कुछ कटों को बंद कराने का प्रयास किया है। शुक्रवार को उमरी कलां गांव के पास का कट बंद कर दिया गया। पाकबड़ा के नंदन स्वीट्स के सामने वाला कट भी बंद कर दिया गया। साथ ही गुरुद्वारा के पास भी कट बंद हुआ, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद हरियाणा पंजाब ढाबे के पास का कट बंद करने पर लोगों ने विरोध किया।