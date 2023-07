एसएसपी ने कटघर थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए हैं। कटघर के पीतलबस्ती बलदेवपुरी निवासी राजेंद्र ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसकी ससुराल अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र के कलाखेड़ा गांव में हैं। राजेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी बीमार है। रविवार को उसके ससुर लाले सिंह इलाज के लिए 30 हजार रुपये देने आ रहे थे।

Moradabad Crime : टेंपो चालक ने वृद्ध से रुपये लूटे, चौकी प्रभारी ने भगाया

जासं, मुरादाबाद : कटघर में एक टेंपो चालक ने वृद्ध से 30 हजार रुपये लूट लिए। पीड़ित के दामाद ने पीतलबस्ती चौकी प्रभारी से शिकायत की। चौकी प्रभारी ने कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित को भगा दिया। इसके बाद पीड़ित ने एसएसपी हेमराज मीना के सामने पेश होकर शिकायत की। एसएसपी ने कटघर थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए हैं। कटघर के पीतलबस्ती बलदेवपुरी निवासी राजेंद्र ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसकी ससुराल अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र के कलाखेड़ा गांव में हैं। राजेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी बीमार है। रविवार को उसके ससुर लाले सिंह इलाज के लिए 30 हजार रुपये देने आ रहे थे। सुबह करीब 10 बजे पीतलबस्ती के कत्यानी मंदिर के पास जिस टेंपो से आ रहे थे, उसका चालक 30 हजार रुपये ससुर से लूटकर फरार हो गया। घटना के बाद पीतलबस्ती चौकी प्रभारी सुरेन्द्र कुमार से की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। धमकाते हुए चौकी से भगा दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने कटघर थाना प्रभारी राजेश कुमार सोलंकी को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

Edited By: Mohammed Ammar