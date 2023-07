Moradabad: अयोध्या में तैनात सीओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, 27 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने आदेश

कोर्ट ने सीओ को कई बार समन जारी करके हाजिर होने का आदेश दिया लेकिन वह लगातार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे थे। बुधवार को पत्रावली कोर्ट में पेश की गई। कोर्ट ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि आगामी 27 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट पर कार्रवाई करते हुए सीओ को पेश किया जाए।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। हत्या के मामले में बयान नहीं दर्ज कराने पर सीओ के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी क‍िया है। कोर्ट ने अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सीओ को आगामी 27 जुलाई को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। संभल जनपद के असमोली निवासी कासिम अली ने 10 नवंबर 2006 को हत्या की तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके भाई हाजी अहमद अली के घर रात में कुछ चोर घुस गए थे। आहट सुनकर भाई की पत्नी सरवरी की आंख खुल गई और उन्होंने शोर मचाते हुए चोरों को पकड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान चोरों ने गोली चला दी। गोली हाजी अहमद अली को लगी थी, ज‍िससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले की विवेचना असमोली थाने के तत्कालीन प्रभारी शैलेंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे। जांच के बाद उन्होंने आरोपित बालक राम व वीर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन सरोज कुमार यादव की कोर्ट में चल रही थी। जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीष भटनागर ने बताया कि इस मामले में सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रताप गौतम अपने बयान दर्ज कराने के लिए नहीं आए। मौजूदा समय में वह अयोध्या में क्षेत्राधिकारी के पद पर तैनात हैं। कोर्ट ने उन्हें कई बार समन जारी करके हाजिर होने का आदेश दिया, लेकिन वह लगातार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे थे। बुधवार को पत्रावली कोर्ट में पेश की गई। कोर्ट ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि आगामी 27 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट पर कार्रवाई करते हुए सीओ को पेश किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी अयोध्या को सीओ का वेतन रोकने का आदेश दिया है।

