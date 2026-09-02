मुरादाबाद में सिपाही ने किया सुसाइड, खुद को गोली मारकर दी जान

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बिलारी थाने में तैनात हरियाणा के छपार निवासी सिपाही मोनू कुमार सांगवान ने तमंचे से सीने में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फोन रिसीव नहीं होने पर डाककर्मी छोटू कुछ साथियों के साथ पहुंचे। दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो सिपाही का शव पड़ा हुआ था।

हाथ के पास में तमंचा था तो सीने में बाईं साइड गोली लगी गई थी। सूचना पर एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह फोरेंसिक टीम के साथ पहुंच गए। खुदकुशी के पीछे घरेलू कारण बताया जा रहा है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के छपार गांव निवासी मोनू कुमार सांगवान 2018 में यूपी पुलिस में सिपाही पद पर भर्ती हुए थे।

बीते चाल साल इनकी तैनाती बिलारी थाने में थी। एक साल से वह बिलारी के सहसपुर चौकी पर तैनात थे। सिपाही बिलारी के साहू कुंज मुहल्ला निवासी सुबोध चौधरी के मकान में किराये पर रहते थे। इन्हीं के मकान में हरियाणा के ही निवासी छोटू रहते हैं। छोटू डाक विभाग में तैनात है। सिपाही की सोमवार रात में ड्यूटी थी।

रात में ड्यूटी करने के बाद सिपाही मंगलवार सुबह कमरे पर पहुंचे। छोटे से सोने की बात कही। छोटू अपनी ड्यूटी पर चले गए। दोपहर के बाद छोटे ने फोन मिलाया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। उन्होंने समझा कि वह सो रहा होगा। मंगलवार की शाम छोटू ड्यूटी से वापस आए तो देखा कि कमरा अंदर से बंद और उसने मोनू का फोन भी नहीं उठ रहा है। उन्होंने आसपास के लोगों को बुला लिया।