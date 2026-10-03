दो पत्नियों से विवाद के बीच कांग्रेस पार्षद के पति का खौफनाक कदम, फंदे से झूलने से पहले पत्नी को कहा- 'अलविदा'
मुरादाबाद में कांग्रेस पार्षद रूबी के पति सद्दाम ने पारिवारिक विवाद के चलते फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र के जयंतीपुर मियां कालोनी निवासी कांग्रेस पार्षद रुबी के पति सद्दाम ने अपने ही घर में फंदे पर लटककर शुक्रवार रात करीब डेढ़ बजे खुदकुशी कर ली। खुदकुशी का कारण परिवारिक विवाद बताया जा रहा है।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खुदकुशी करने से पहले पार्षद पति ने पत्नी को फोन करके अलविदा कहा था। पार्षद पत्नी रुबी दो साल से विवाद के चलते मायके में रह रही थी।
मूल रूप से अमरोहा निवासी पार्षद काफी समय से मुरादाबाद के जयंतीपुर में रह रहे हैं। बताया जाता है कि उनका परिवारिक विवाद चल रहा था। रात करीब एक बजे के बाद उन्होंने अपने कमरे में जाकर फंदा बनाया और लटक गए।
स्वजन ने करीब डेढ़ बजे जब सद्दाम को फंदे पर लटका देखा तो उनकी चीख निकल गई। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए। तुरंत फंदे से नीचे उतारा गया, लेकिन जब तक उनकी मौत हो गई थी।
जानकारी पर पुलिस भी पहुंच गई। इस सत्र में सद्दाम की पत्नी पार्षद है जबकि इससे पहले यह पार्षद रहे हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि पत्नी से विवाद हुआ था।
पत्नी के विवाद के बाद उन्होंने खुदकुशी की है। मृतक की दो पत्नी है। पार्षद पत्नी मायके में रह रही थी जबकि पहली पत्नी मृतक के साथ रह रही थी।
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