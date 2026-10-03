दो पत्नियों से विवाद के बीच कांग्रेस पार्षद के पति का खौफनाक कदम, फंदे से झूलने से पहले पत्नी को कहा- 'अलविदा'

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र के जयंतीपुर मियां कालोनी निवासी कांग्रेस पार्षद रुबी के पति सद्दाम ने अपने ही घर में फंदे पर लटककर शुक्रवार रात करीब डेढ़ बजे खुदकुशी कर ली। खुदकुशी का कारण परिवारिक विवाद बताया जा रहा है।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खुदकुशी करने से पहले पार्षद पति ने पत्नी को फोन करके अलविदा कहा था। पार्षद पत्नी रुबी दो साल से विवाद के चलते मायके में रह रही थी। मूल रूप से अमरोहा निवासी पार्षद काफी समय से मुरादाबाद के जयंतीपुर में रह रहे हैं। बताया जाता है कि उनका परिवारिक विवाद चल रहा था। रात करीब एक बजे के बाद उन्होंने अपने कमरे में जाकर फंदा बनाया और लटक गए।