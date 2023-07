Moradabad News: सीए श्वेताभ हत्याकांड के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, पुलिस ने लगाया था एनएसए

बीते 15 फरवरी 2023 को मझोला थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड पर रात करीब नौ बजे सीए श्वेताभ तिवारी दफ्तर के बाहर फोन पर बात कर रहे थे उनके पार्टनर अखिल अग्रवाल कुछ दूर पार्किंग स्थल में कार में बैठकर फोन पर अपने बेटे से बात कर रहे थे। इस दौरान दो बाइक सवार शूटरों ने गोली मारकर श्वेताभ तिवारी की हत्या कर दी थी।

पत्‍नी और बच्‍चों के साथ CA श्वेताभ तिवारी।- फाइल फोटो

Your browser does not support the audio element.

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। सीए श्वेताभ तिवारी हत्याकांड के आरोपित खुशवंत उर्फ भीम चौधरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। पुलिस ने एक दिन पहले ही उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की थी। आरोपित ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। लेकिन, उससे पहले ही पुलिस ने एनएसए लगाया था। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। सीएम श्वेताभ तिवारी हत्याकांड में पुलिस ने 31 मार्च 2023 को विकास शर्मा उर्फ गुग्गू, शूटर केशव सरन शर्मा के साथ ही उसके सहयोगी भीम उर्फ खुशवंत चौधरी को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश किया था। बीते 15 फरवरी 2023 को मझोला थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड पर रात करीब नौ बजे सीए श्वेताभ तिवारी दफ्तर के बाहर फोन पर बात कर रहे थे, उनके पार्टनर अखिल अग्रवाल कुछ दूर पार्किंग स्थल में कार में बैठकर फोन पर अपने बेटे से बात कर रहे थे। इस दौरान दो बाइक सवार शूटरों ने गोली मारकर श्वेताभ तिवारी की हत्या कर दी थी। हत्याकांड के लगभग डेढ़ माह बाद पुलिस ने इस मामले में पूर्व ब्लाक प्रमुख ललित कौशिक को मुख्य साजिशकर्ता बताकर घटना का पर्दाफाश किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार को जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

Edited By: Vinay Saxena