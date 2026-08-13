मुरादाबाद में भाकियू का तिरंगा ट्रैक्टर मार्च: पुलिस से नोकझोंक के बाद हाईवे जाम; कर्जमाफी और MSP समेत रखीं ये मांगें

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के जिलाध्यक्ष धनेंद्र शर्मा के नेतृत्व में गुरुवार को किसानों ने तिरंगा ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। सैकड़ों ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और कारों के काफिले के साथ निकली तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए।

यात्रा कांठ रोड स्थित डेंटल कालेज से शुरू होकर हरथला होते हुए किला क्षेत्र पहुंची। यहां तहसील के सामने घाट रोड हाईवे पर पुलिस-प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर किसानों को रोक दिया। इससे किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक और धक्का-मुक्की हो गई।

किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कर्जमाफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी, गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल करने और बिजली के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की। इसके साथ ही किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाने और अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को रद्द करने की मांग की। भाकियू नेताओं ने कहा कि वर्ष 2021 में दिल्ली की सीमाओं पर चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार की ओर से किसानों को लिखित आश्वासन दिए गए थे। इनमें किसानों की समस्याओं के समाधान और उनके हितों से जुड़े कई मुद्दे शामिल थे।

आरोप लगाया कि सरकार ने अब तक इन आश्वासनों को पूरी तरह लागू नहीं किया है। किसानों ने मांग की कि सरकार अपने लिखित वादों को तत्काल पूरा करे। मार्च के किला क्षेत्र पहुंचने पर पुलिस-प्रशासन ने किसानों को हाईवे की ओर आगे बढ़ने से रोक दिया।

खबरें और भी







भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। मौके पर दो एडीएम, एसडीएम सदर, एसपी सिटी, सीओ सिविल लाइंस तथा सिविल लाइंस और नागफनी थाने की पुलिस मौजूद रही। बैरिकेडिंग के सामने किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच काफी देर तक धक्का-मुक्की और नोकझोंक होती रही। किसानों ने हाईवे पर ही बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे यातायात प्रभावित रहा और मौके पर तनाव की स्थिति बनी रही। प्रदर्शन के दौरान किसान जय जवान, जय किसान, राकेश टिकैत जिंदाबाद, नरेश टिकैत जिंदाबाद और भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा