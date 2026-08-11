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    रामगंगा खादर में दहशत के बीच एक और तेंदुआ पिंजरे में कैद, संतोष देवी की मौत से जुड़ाव की आशंका

    By Digital Desk Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 07:37 PM (GMT+05:30)

    मुरादाबाद के लालापुर पीपलसाना गांव में रामगंगा खादर क्षेत्र में दहशत के बीच एक और तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है। वन विभाग का दावा है कि यह तेंदुआ दस ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. लालापुर पीपलसाना में दहशत के बीच एक और तेंदुआ पिंजरे में कैद।

    2. वन विभाग ने संतोष देवी की मौत से जुड़ाव की आशंका व्यक्त की।

    3. ग्रामीणों और वन विभाग ने मिलकर तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रामगंगा नदी के खादर क्षेत्र में तेंदुओं की दहशत के बीच मंगलवार को लालापुर पीपलसाना गांव में एक और तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुआ पिंजरे में फंसते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

    वन विभाग की टीम के साथ ग्रामीणों ने पिंजरे को खींचकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इस तेंदुए के पकड़े जाने के बाद भी ग्रामीणों की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वन विभाग का दावा है कि यह तेंदुआ दस दिन पहले गन्ने के खेत में चारा लेने गई संतोष देवी की जान लेने वाला हो सकता है।

    पकड़ा गया तेंदुआ पीपल के पेड़ के आसपास सक्रिय था। इसी क्षेत्र में उसे पीपल के पेड़ पर चढ़े हुए भी देखा गया था। उसकी लगातार गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग ने आसपास पिंजरा लगाया था। मंगलवार को तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

    तेंदुए को पिंजरे समेत मौके से सुरक्षित स्थान तक ले जाने में ग्रामीणों ने भी वन विभाग की टीम का साथ दिया। ग्रामीणों ने पिंजरे को खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर ले गई। बताया जा रहा है कि उसे भी डियर पार्क में रखा जायेगा।

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    संतोष देवी की मौत के बाद से लालापुर पीपलसाना और आसपास के गांवों में तेंदुए को लेकर दहशत बनी हुई है। खेतों में चारा लेने और कृषि कार्य के लिए जाने वाले ग्रामीण विशेष सावधानी बरत रहे हैं। मंगलवार को एक तेंदुआ पकड़े जाने के बावजूद क्षेत्र में निगरानी और तलाश अभियान जारी रखा गया है।

    डीएफओ डा. विनय कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को पकड़ा गया तेंदुआ संतोष देवी की मौत के मामले से संबंधित तेंदुआ हो सकता है। वन विभाग की टीमें लगातार निगरानी और तलाश अभियान चला रही हैं।

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