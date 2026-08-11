रामगंगा खादर में दहशत के बीच एक और तेंदुआ पिंजरे में कैद, संतोष देवी की मौत से जुड़ाव की आशंका

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रामगंगा नदी के खादर क्षेत्र में तेंदुओं की दहशत के बीच मंगलवार को लालापुर पीपलसाना गांव में एक और तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुआ पिंजरे में फंसते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

वन विभाग की टीम के साथ ग्रामीणों ने पिंजरे को खींचकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इस तेंदुए के पकड़े जाने के बाद भी ग्रामीणों की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वन विभाग का दावा है कि यह तेंदुआ दस दिन पहले गन्ने के खेत में चारा लेने गई संतोष देवी की जान लेने वाला हो सकता है।

पकड़ा गया तेंदुआ पीपल के पेड़ के आसपास सक्रिय था। इसी क्षेत्र में उसे पीपल के पेड़ पर चढ़े हुए भी देखा गया था। उसकी लगातार गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग ने आसपास पिंजरा लगाया था। मंगलवार को तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

तेंदुए को पिंजरे समेत मौके से सुरक्षित स्थान तक ले जाने में ग्रामीणों ने भी वन विभाग की टीम का साथ दिया। ग्रामीणों ने पिंजरे को खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर ले गई। बताया जा रहा है कि उसे भी डियर पार्क में रखा जायेगा।

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