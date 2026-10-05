मुरादाबाद में दरिंदगी की कोशिश, तेजाब फेंकने की धमकी से सहमी छात्रा ने छोड़ा कॉलेज

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। डिलारी में कॉलेज से सहेली के साथ घर आ रही छात्रा को बाइक सवार दो युवकों ने घेर लिया। जबरन बाइक पर बैठाने का प्रयास किया। एक युवक बोला मुझसे शादी कर लें नहीं तो चेहरे पर तेजाब डाल दूंगा। धमकी सुन छात्रा घबरा गई और शोर मचा दिया। आसपास के लोग दौड़े तो आरोपित भाग निकले।

पहले भी आरोपित छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर चुके हैं। पुलिस ने आरोपित उवैश और सारिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपितों की धमकी से परेशान छात्रा ने कालेज जाना बंद कर दिया है। घटना 30 सितंबर की है। छात्रा ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह पीलकपुर श्योराम स्थित गिरंद्र सिंह डिग्री कालेज में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है। 30 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे छात्रा अपनी सहेली के साथ कालेज से पैदल ही घर आ रही थी।

जैसे ही वह पीलकपुर चौराहे पर पहुंची तो तभी गुलडिया माफी निवासी उवैश और सारिक बाइक से पहुंच गया। आरोपितों ने छात्रा को घेर लिया। बाइक पर बैठने के लिए कहने लगे। छात्रा ने मना किया तो आरोपित उवैश बोला तुझसे शादी कर ले, यदि मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे ऊपर तेजाब डाल दूंगा। इसके बाद आरोपितों ने जबरन बाइक पर बैठाने का प्रयास किया। लोगों की भीड़ जमा हो गई।