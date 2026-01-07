Language
    मुरादाबाद में घने कोहरे का कहर: बाइक सवार तीन युवकों की मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:32 PM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा–जसपुर मार्ग पर मंगलवार देर रात घने कोहरे के बीच हुए सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मृत्यु हो गई। अज्ञात वाहन की बाइक में टक्कर लगने के बाद तीनों युवक सड़क पर जा गिरे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    घने कोहरे में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

    जान गंवाने वालों की पहचान ओमकार पुत्र विजय सिंह, राकेश पुत्र इमरत सिंह और मुकेश पुत्र रिशिपाल सिंह के रूप में हुई है। तीनों युवक कोतवाली ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव तरफ दलपत के निवासी थे। बताया गया कि तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर ठाकुरद्वारा से अपने गांव की ओर जा रहे थे।

    बाइक सवार तीन युवकों की मृत्यु

    गांव जसपुर मार्ग पर आरा मशीन के पास घने कोहरे के कारण सामने से आए वाहन से बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर वाहन की तलाश कर रही है।

