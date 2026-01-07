मुरादाबाद में घने कोहरे का कहर: बाइक सवार तीन युवकों की मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा–जसपुर मार्ग पर मंगलवार देर रात घने कोहरे के बीच हुए सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मृत्यु हो गई। अज्ञात वाहन की बाइक में टक्कर लगने के बाद तीनों युवक सड़क पर जा गिरे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

घने कोहरे में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर जान गंवाने वालों की पहचान ओमकार पुत्र विजय सिंह, राकेश पुत्र इमरत सिंह और मुकेश पुत्र रिशिपाल सिंह के रूप में हुई है। तीनों युवक कोतवाली ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव तरफ दलपत के निवासी थे। बताया गया कि तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर ठाकुरद्वारा से अपने गांव की ओर जा रहे थे।