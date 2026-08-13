मुरादाबाद में दहशत का पर्याय बना तेंदुआ पिंजरे में कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा क्षेत्र के मलकपुर सेमली गांव में लंबे समय से दहशत का कारण बने तेंदुए को आखिरकार वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। पकड़ा गया तेंदुआ करीब 12 वर्ष का नर बताया जा रहा है। तेंदुए की अधिकतम उम्र 15 साल बताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि यह संभावित वही तेंदुआ है, जिसने लालपुर पीपलसाना गांव में खेत पर चारा लेने गई महिला संतोष देवी को अपना शिकार बनाया था। इसके पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है हालांकि, क्षेत्र में अभी कई अन्य तेंदुओं की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है।

मलकपुर सेमली और आसपास के गांवों में पिछले कई दिनों से तेंदुए की गतिविधियों ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा रखी थी। खेतों में काम करने वाले किसानों और ग्रामीणों का अकेले जंगल या गन्ने के खेतों की ओर जाना मुश्किल हो गया था। तेंदुए की लगातार मौजूदगी के बीच मलकपुर सेमली में अब तक पांच लोगों पर हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इनमें मोहित कुमार पर हमला, किसान बाबू पर हमला और सुरेंद्र सिंह पर उसके घर के पास हमला शामिल है।

हाल ही में पुष्पेंद्र और तस्लीम पर भी तेंदुए ने हमला किया है।इन घटनाओं के बाद गांव में वन विभाग ने पिंजरे लगाए थे और तेंदुए की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। इससे पहले लालपुर पीपलसाना में खेत में चारा लेने गई संतोष देवी पर तेंदुए ने हमला कर दिया था। हमले में उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया था और तेंदुए को पकड़ने की मांग तेज हो गई थी।

इसके बाद वन विभाग ने क्षेत्र में कई पिंजरे लगाए, कैमरों और थर्मल इमेजिंग ड्रोन की मदद से निगरानी शुरू की तथा रात में गश्त बढ़ाई। ठाकुरद्वारा क्षेत्र में अभी भी कई तेंदुए सक्रिय हैं। वन विभाग की ओर से क्षेत्र के लगभग 40 गांवों में इनकी गतिविधियों की बात सामने आई थी। इसलिए एक तेंदुए के पकड़े जाने के बावजूद खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

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