मुरादाबाद में MBBS डॉक्टर को स्वाइन फ्लू: परिवार को दी टेमीफ्लू, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दिल्ली में स्वाइन फ्लू संक्रमण फैलने के बाद शहर के एक एमबीबीएस डॉक्टर में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। आरटीपीसीआर जांच में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद चिकित्सक का उपचार शुरू कर दिया गया है। उनके संपर्क में रह रहे माता-पिता को भी एहतियात के तौर पर टेमीफ्लू दी गई है और स्वजन को आइसोलेट कर दिया गया है। चिकित्सक को तीन दिन पहले तेज बुखार, जुकाम और अत्यधिक कमजोरी के लक्षण हुए थे।

इसके बाद उन्होंने प्राइवेट पैथलैब में जांच कराई। स्क्रीनिंग जांच पॉजिटिव आने पर स्वाइन फ्लू के उपचार की दवा टेमीफ्लू दी गई है। संक्रमण का पहला मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क फिजीशियन डॉ. विजय अग्रवाल के अनुसार, स्वाइन फ्लू संक्रमित मरीज को बुखार आने के 48 घंटे के भीतर टेमीफ्लू देना जरूरी होता है। इसके बाद दवा देने का सामान्य तौर पर खास फायदा नहीं होता। इसलिए तेज बुखार, जुकाम और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देने पर समय रहते जांच कराना जरूरी है। स्वाइन फ्लू का वायरस सामान्यतः पांच दिन तक शरीर में सक्रिय रहता है।