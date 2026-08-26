मुरादाबाद में MBBS डॉक्टर को स्वाइन फ्लू: परिवार को दी टेमीफ्लू, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट
मुरादाबाद में यह पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठा रहा है।
HighLights
मुरादाबाद में एमबीबीएस डॉक्टर को स्वाइन फ्लू की पुष्टि
संक्रमित डॉक्टर के माता-पिता को एहतियातन टेमीफ्लू दी गई
शहर में पहला मामला, स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दिल्ली में स्वाइन फ्लू संक्रमण फैलने के बाद शहर के एक एमबीबीएस डॉक्टर में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। आरटीपीसीआर जांच में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद चिकित्सक का उपचार शुरू कर दिया गया है। उनके संपर्क में रह रहे माता-पिता को भी एहतियात के तौर पर टेमीफ्लू दी गई है और स्वजन को आइसोलेट कर दिया गया है। चिकित्सक को तीन दिन पहले तेज बुखार, जुकाम और अत्यधिक कमजोरी के लक्षण हुए थे।
इसके बाद उन्होंने प्राइवेट पैथलैब में जांच कराई। स्क्रीनिंग जांच पॉजिटिव आने पर स्वाइन फ्लू के उपचार की दवा टेमीफ्लू दी गई है।
संक्रमण का पहला मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क
फिजीशियन डॉ. विजय अग्रवाल के अनुसार, स्वाइन फ्लू संक्रमित मरीज को बुखार आने के 48 घंटे के भीतर टेमीफ्लू देना जरूरी होता है। इसके बाद दवा देने का सामान्य तौर पर खास फायदा नहीं होता। इसलिए तेज बुखार, जुकाम और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देने पर समय रहते जांच कराना जरूरी है। स्वाइन फ्लू का वायरस सामान्यतः पांच दिन तक शरीर में सक्रिय रहता है।
डॉक्टर का कहना है कि संक्रमित व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों में भी संक्रमण की आशंका रहती है, इसलिए चिकित्सक के माता-पिता को एहतियातन टेमीफ्लू दी गई है। बता दें कि संक्रमित डॉक्टर शहर से बाहर कहीं नहीं गए थे। किसी के संपर्क में आने से संक्रमण हुआ होगा।
यह भी पढ़ें- आगरा में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में रेलवे के JE के दोनों पैर कटे, 10 मिनट तड़पते रहे; मौत
यह भी पढ़ें- जीवनसंगिनी ने निभाया सात फेरों का वचन: मां ने मना किया, पति ने रोका फिर भी सुहाग के लिए डोनर बनी पत्नी, ऐसे बचाई जान
अधिक कमजोरी भी प्रमुख लक्षण
संक्रमित डाक्टर में बुखार के साथ जुकाम और अत्यधिक कमजोरी के लक्षण थे। चिकित्सक के अनुसार, स्वाइन फ्लू में लक्षणों को सामान्य वायरल बुखार मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और उपचार से संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।