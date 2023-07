Moradabad: युवक की हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास, लगा 3-3 लाख का जुर्माना; इस वजह से दी थी भयानक मौत

Moradabad News अवैध संबंधों के शक में मिलकर युवक की हत्या कर उसके शव के टुकड़े करके रामगंगा नदी के किनारे फेंक दिए गए थे। पुलिस ने डीएनए जांच के बाद शव की पहचान की थी। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। अब इस मामले में दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

