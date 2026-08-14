मुरादाबाद शहर में तेंदुए की दस्तक, टीएमयू अंडरपास के पास घूमता दिखा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा, कांठ के बाद तेंदुए ने शहर में भी दस्तक दे दी है। शुक्रवार भोर में तेंदुआ तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय अंडरपास के पास दिखा। अंडरपास से गुजरते तेंदुए की पुलिसकर्मियों और राहगीरों ने फोटो खींच ली और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी। वन विभाग को सूचना दी गई।

अंडरपास के नीचे ट्रैफिक हेड कांस्टेबल सरवन कुमार, सिपाही रजनेश और होमगार्ड असलम ड्यूटी कर रहे थे। पाकबड़ा अगवानपुर बाईपास पर जाने वाले भारी वाहनों को साइड करा रहे थे। तभी सिपाही रजनेश की नजर तेंदुए पर पड़ी। देहात क्षेत्रों में तेंदुए के साथ शहर में दस्तक ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है।

वहीं ठाकुरद्वारा क्षेत्र के मलकपुर सेमली गांव में लंबे समय से दहशत का कारण बने तेंदुए को आखिरकार वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। पकड़ा गया तेंदुआ करीब 12 वर्ष का नर बताया जा रहा है। तेंदुए की अधिकतम उम्र 15 साल बताई जा रही है।

वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि यह संभावित वही तेंदुआ है, जिसने लालपुर पीपलसाना गांव में खेत पर चारा लेने गई महिला संतोष देवी को अपना शिकार बनाया था। इसके पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है हालांकि, क्षेत्र में अभी कई अन्य तेंदुओं की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है।