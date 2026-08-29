मुरादाबाद में तेंदुए ने दिव्यांग को मार डाला, रामपुर में किसान पर किया हमला

जागरण टीम, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा के बलिया गांव में शुक्रवार रात तेंदुए ने झोपड़ी में सो रहे दिव्यांग जगराज को खींचकर मार डाला। शनिवार सुबह करीब 500 मीटर दूर गन्ने के खेत में उनका शव मिला। यह घटना 10 दिन में तेंदुए के हमले से गांव में तीसरी मौत है, जबकि ठाकुरद्वारा क्षेत्र में 26 दिन में चार लोग जान गंवा चुके हैं।

घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को गांव में नहीं घुसने दिया। पुलिस के तेंदुए को आदमखोर घोषित कराने के आश्वासन के बाद ग्रामीण शव का पोस्टमार्टम कराने को राजी हुए। वन विभाग की टीम ने जंगल में कांबिंग शुरू कर दी है। उधर, रामपुर के गांव सीतारामपुर में तेंदुए के हमले में किसान घायल हो गया।

ई-रिक्शा चलाने वाले जगराज की कुछ वर्ष पहले पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उनके तीन बच्चे पास ही बने पक्के कमरे में दादी लीलावती के पास सो रहे थे। बिना छत व दरवाजे वाले कच्चे कमरे में जगराज सो रहे थे। रात में किसी समय तेंदुआ उन्हें खींचकर ले गया। सुबह बच्चों ने चारपाई पर उन्हें नहीं देखा, तो तलाश शुरू की। घसीटने के निशान का पीछा करते हुए करीब पांच सौ मीटर दूर गन्ने के खेत में जगराज का शव मिला।

प्रभागीय वनाधिकारी(डीएफओ) विनय कुमार सिंह ने बताया कि तेंदुए को आदमखोर घोषित कराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इससे पहले तेंदुआ पीपलसाना में तीन अगस्त को संतोष देवी, बलिया गांव में 18 अगस्त को विरमो देवी और 25 अगस्त को मिथलेश सैनी की जान ले चुका है।

वहीं, रामपुर जिले के स्वार क्षेत्र के गांव सीतारामपुर में खेत पर काम कर रहे किसान राकेश सैनी पर शुक्रवार देर शाम साढ़े सात बजे तेंदुए ने हमला कर दिया। राकेश के चीख सुनकर आसपास के किसान आ गए। उनके शोर मचाने पर तेंदुआ भाग गया। पंजे लगने से किसान घायल है।

डीएफओ प्रणव जैन ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा। इससे पूर्व जिले में जुलाई माह में तेंदुओं ने चार बार हमले किए थे। ग्रामीण संदीप रंधावा का कहना है कि जंगलों में काफी समय से तेंदुए घूम रहे हैं। तेंदुए कभी खेतों में काम कर रहे किसानों पर हमला कर देते हैं तो कभी ग्रामीणों के आसपास दिखाई देते हैं।

ऐसे हालात में ग्रामीणों में लगातार भय बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि जब भी तेंदुए की सूचना मिलती है, वन विभाग की टीम पहुंचती है, जांच और फोटो खींचने के बाद वापस लौट जाती है।

तेंदुए के खौफ में 18 गांव, 25 पिंजरों से घेराबंदी... बलिया में छह मुरादाबाद के बलिया गांव में जगराज सैनी के तेंदुए के हमले में मौत के बाद वन विभाग ने रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया है। घटना के बाद वन विभाग, पुलिस और ग्रामीणों की संयुक्त टीम ने संभावित इलाकों में सघन गश्त की। तेंदुए की तलाश के लिए थर्मल ड्रोन से भी क्षेत्र की स्कैनिंग कराई गई।

वन विभाग के अनुसार, ग्रामीणों से मिली तेंदुए की गतिविधियों की जानकारी और टीम को मिले पगचिह्नों के आधार पर संभावित क्षेत्र चिह्नित किए। इन स्थानों पर दिन-रात गश्त की जा रही है। रेस्क्यू टीम के साथ तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए डाक्टरों की टीम भी है। बलिया गांव में पिंजरों की संख्या बढ़ाकर अब छह कर दी गई है।

अलग-अलग स्थानों पर कैमरा ट्रैप और अन्य निगरानी उपकरण भी बढ़ाए हैं। ठाकुरद्वारा क्षेत्र के 18 संवेदनशील गांवों में तेंदुए को पकड़ने के लिए कुल 25 पिंजरे लगाए गए हैं। बलिया में अभियान की जानकारी मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों को भी दी गई। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग डॉ. विनय कुमार सिंह ने रेस्क्यू अभियान की प्रगति बताने के साथ जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव भी लिए।

घटनाओं को रोकने के लिए शनिवार को छजलैट ब्लाक में भी ग्राम चौपाल आयोजित की गई। संयुक्त मजिस्ट्रेट शक्ति दुबे और बीडीओ छजलैट की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों, कर्मचारियों और गांव के गणमान्य लोगों को तेंदुए से बचाव के उपाय बताए गए।

मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण के लिए शनिवार शाम पांच बजे प्रदेश के वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। बल्लभगढ़ गांव के निवासी छत्रपाल सिंह का कहना है कि गांव में चारों तरफ गन्ने का खेत होने के बाद गांव के लगभग 10 घर बिना दरवाजे के हैं जिनके लिए आज तेंदुआ का डर सोने नहीं देगा।

समूह में निकलें, रात में रहें सतर्क वन विभाग ने ग्रामीणों से अपनी सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। ग्रामीणों को खेतों और जंगल की ओर अकेले नहीं जाने तथा तीन-चार लोगों के समूह में निकलने की सलाह दी गई है। चलते समय बातचीत करने, आवाज करते रहने और लाठी साथ रखने को कहा गया है। रात में तेज रोशनी वाली टार्च और लाठी रखने की सलाह दी गई है।

छोटे बच्चों को अकेले घर से बाहर नहीं छोड़ने तथा मवेशियों और पालतू जानवरों को सुरक्षित एवं बंद बाड़े में रखने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग ने कहा है कि यदि किसी ग्रामीण को तेंदुआ दिखाई देता है तो वह उसके पास जाने या उसे घेरने के बजाय तत्काल वन विभाग अथवा पुलिस को सूचना दे।

इस तरह से आदमखोर घोषित होता है तेंदुआ वनाधिकारियों के अनुसार तेंदुए को आदमखोर घोषित करना कोई सामान्य प्रशासनिक घोषणा नहीं है। इसके लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 के तहत कार्रवाई होती है। तेंदुआ संरक्षित वन्यजीव है। प्रक्रिया मोटे तौर पर ऐसी होती है। हमलों का दस्तावेजीकरण. वन विभाग घटनास्थल की जांच करता है।

मृतक व घायल व्यक्ति की मेडिकल या पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाती है। पगचिह्न, कैमरा ट्रैप, ड्रोन व थर्मल इमेज, डीएनए आदि से यह स्थापित करने की कोशिश होती है कि हमले उसी तेंदुए ने किए हैं। विशिष्ट तेंदुए की पहचान जरूरी केवल यह तथ्य कि किसी क्षेत्र में कई लोगों पर तेंदुओं ने हमला किया है, अपने आप किसी एक तेंदुए को आदमखोर घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

कोशिश होती है कि हमलावर तेंदुए की पहचान और उसके मानव पर हमले का प्रमाण मिले, जब तक मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक संतुष्ट न हों कि उसे पकड़ना, बेहोश करना या स्थानांतरित करना संभव नहीं है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को इस पर निर्णायक अधिकार दिया गया है, यदि वह उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होते हैं कि संबंधित जानवर मानव जीवन के लिए खतरा बन गया है और उसे अन्य तरीकों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो कानून के तहत आवश्यक आदेश जारी किया जा सकता है। आदेश में संबंधित जानवर व क्षेत्र और कार्रवाई की शर्तें स्पष्ट की जा सकती हैं।

पत्नी की कैंसर से मौत के बाद बच्चों का सहारा बना था जगराज मुरादाबाद: रात का सन्नाटा...गन्ने के खेत से आती झाड़ियों की आवाज और गांव के बाहरी हिस्से में बना एक अधूरा घर। छत पूरी है और न ही दरवाजे लगे हैं। इसी डर के बीच शुक्रवार रात तेंदुआ बहापुर बलिया निवासी जगराज सैनी को घर से खींचकर गन्ने के खेत में ले गया। सुबह उसका क्षत-विक्षत शव मिला तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

जगराज एक पैर से दिव्यांग थे। इसके बावजूद वह खेती-बाड़ी करने के साथ ई-रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करता था। भाई चंद्रपाल सिंह और मां लीलावती ने बताया कि करीब तीन वर्ष पहले जगराज की पत्नी इंदू देवी की कैंसर की बीमारी के चलते मौत हो गई थी।

पत्नी की मौत के बाद तीन बच्चों की जिम्मेदारी जगराज के कंधों पर आ गई थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी उसकी बहन राजू देवी ने ले ली थी। शुक्रवार रात जगराज के बच्चे दादी लीलावती के पास सो रहे थे। जगराज घर के बाहर बने कमरे में अकेला सो रहा था। घर में बिजली की आपूर्ति नहीं थी।

गर्मी और उमस के कारण कमरे का दरवाजा खुला था। इसी दौरान तेंदुआ वहां पहुंचा और जगराज को दबोचकर गन्ने के खेत की ओर खींच ले गया। मां लीलावती बेटे का शव देखकर बेहोश हो गईं। बेटी अंजलि और बेटा अंशु रोते-बिलखते रहे। भाइयों और अन्य स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने कहा कि जगराज के बच्चे अगर शुक्रवार रात उसके साथ सो रहे होते तो तेंदुआ उन्हें भी उठा ले जा सकता था।

गांव में रतजगा, हर आहट पर खौफ, तेंदुए की तलाश में चल रहा अभियान तेंदुए के हमले में जगराज सैनी की मौत के बाद पूरे गांव में दहशत है। रात होते ही गांव के बाहरी हिस्से में रहने वाले परिवार सबसे अधिक सतर्क हो जाते हैं। कई ग्रामीण रातभर जागकर अपने घर और आसपास नजर रख रहे हैं। गन्ने के खेतों से आने वाली जरा सी आहट भी लोगों को डरा रही है।

जगराज के घर के आसपास भी ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। लोगों का कहना था कि तेंदुआ अभी आसपास ही हो सकता है। ऐसे में बच्चों और महिलाओं को अकेले बाहर भेजने की हिम्मत नहीं हो रही है। खेतों की ओर जाने से भी ग्रामीण बच रहे हैं। घटना के बाद एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से तेंदुए की गतिविधियों की जानकारी ली।

जगराज के शव को लेकर आमने-सामने आए नेता, आर्थिक मदद पर छिड़ा विवाद तेंदुए के हमले में मारे गए बहापुर बलिया निवासी जगराज सैनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने को लेकर शनिवार को रालोद नेता एवं पूर्व विधायक विजय यादव और भाजपा नेता व ब्लाक प्रमुख पति डा. वीर सिंह सैनी आमने-सामने आ गए। डा. वीर सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 25 दिनों में तेंदुए के हमलों में तीन महिलाओं समेत सैनी समाज के चार लोगों की मौत हो चुकी है।

जगराज के बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकारी सहायता और अन्य मांगों पर स्पष्ट आश्वासन मिलने के बाद ही शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। इसी दौरान पूर्व विधायक विजय यादव ने परिवार को व्यक्तिगत स्तर पर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने का आग्रह किया। इस पर डॉ. वीर सिंह ने आपत्ति जताई। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह और प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया गया।

दुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग के खिलाफ आक्रोश स्वार क्षेत्र के गांव सीतारामपुर में तेंदुए के आतंक से ग्रामीणों और किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दो माह में तेंदुए का यह पांचवा हमला है। शुक्रवार की शाम करीब 7:30 बजे किसान राकेश सैनी खेत पर गए थे जहां तेंदुए ने हमला कर दिया। किसान ने शोर मचाया तो आसपास के किसान दौड़ पड़े। लोगों को आता देख तेंदुआ खेतों में भाग गया।

ग्रामीण और स्वजन घायल राकेश सैनी को उपचार के लिए सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां घायल का उपचार किया गया। डॉक्टर अच्छन खान ने बताया कि घायल के दाएं घुटने पर निशान थे लेकिन, यह स्पष्ट नहीं कह सकते कि वह तेंदुए के हो। अन्यथा किसी अन्य जगह कोई निशान नही था।

वहीं उपचार के बाद घायल को घर भेज दिया गया है। डीएफओ प्रणव जैन, एसडीओ ओमप्रकाश राम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। घायल किसान के घर जाकर भी पूरी घटना की जानकारी की। डीएफओ ने वन कर्मियों को तेंदुए को पकड़ने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीणों को आगाह की किया कि वह अकेले खेतों की ओर न जाएं।

चारा आदि या धान की फसल की निराई के लिए समूह में जाएं। खेतों पर पूरी तरह से सतर्क रहें। वन रेंजर ठाकुर विजय सिंह ने बताया कि वन कर्मियों ने मौके पर घटना स्थल का निरीक्षण कर घायल का मेडिकल परिक्षण कराया गया है। लेकिन, मेडिकल में तेंदुए के पंजे लगने की पुष्टि नहीं हुई है। शायद गिरने से किसान घायल हुआ है। जंगल में जल्द पिंजरा लगवाया जाएगा।

वहीं क्षेत्र में लगातार तेंदुए की मौजूदगी और किसानों पर हो रहे हमलों को लेकर ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है। मुकेश कुमार, संदीप रंधावा, चिनू वरमार, अमित सैनी, राजू सैनी, ओमकार सैनी, पंकज सैनी आदि ग्रामीणों का कहना है कि जंगलों और खेतों के आसपास पिछले काफी समय से तेंदुए की मौजूदगी बनी हुई है।

तेंदुआ आए दिन किसानों और ग्रामीणों पर हमला कर रहा है। किसान खेतों पर जाने से भी डरने लगे हैं। ग्रामीणों के अनुसार अब तक करीब 10 लोगों पर तेंदुए द्वारा हमला किए जाने की बात सामने आ चुकी है, बावजूद इसके तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है।

वन विभाग की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि जब भी तेंदुए की सूचना मिलती है, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है, कुछ देर जांच-पड़ताल और फोटोग्राफी करने के बाद वापस लौट जाती है। किसानों का यह भी कहना है कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर खेतों में काम करने को मजबूर हैं।