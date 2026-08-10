मुरादाबाद के बलिया में तेंदुए का बच्चा पिंजरे में कैद, आठ दिन से दहशत में थे गांव वाले

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आठ दिनों से तेंदुए की दहशत झेल रहे बलिया गांव के ग्रामीणों के लिए सोमवार सुबह राहत भरी खबर सामने आई। वन विभाग की लगातार कवायद के बाद सुबह करीब पांच बजे एक तेंदुए का बच्चा पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुए के पिंजरे में फंसने से मिलते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पिंजरे को अपने कब्जे में ले लिया।

ठाकुरद्वारा क्षेत्र के लालापुर पीपलसाना गांव में महिला संतोष देवी को तेंदुए ने शिकार बना लिया था। इसके बाद से तेंदुए की सक्रियता ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा रखी थी। खेतों में काम करने जाने वाले किसानों और चारा लेने जाने वाली महिलाओं में भी भय का माहौल था। तेंदुए की लगातार मौजूदगी और हमलों की घटनाओं के बाद वन विभाग ने प्रभावित गांवों में निगरानी बढ़ाने के साथ पिंजरे लगाए थे।

तेंदुए का बच्चा। बलिया में सुबह पांच बजे पिंजरे में कैद हुआ तेंदुए का बच्चा टीमों ने रात में गश्त करने के साथ तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी। बलिया और आसपास के गांवों में तेंदुए के दिखाई देने की सूचनाएं लगातार मिल रही थीं। ग्रामीणों का कहना था कि खेतों और गांव के आसपास तेंदुए की आहट से लोग अकेले बाहर निकलने से बच रहे थे। बच्चों को भी घर से बाहर भेजने में परिजन डर रहे थे।