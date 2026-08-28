मुरादाबाद में तेंदुए ने किसान पर बोला हमला, सिर पर रखे चारे के गट्ठर ने बचाई जान

संवाद सहयोगी, मुरादाबाद। बल्लभगढ़ गांव में बुधवार रात घर की छत पर पहुंचे तेंदुए के बाद गुरुवार सुबह खेत से चारा लेकर लौट रहे किसान जसवंत सिंह पर पर तेंदुए ने हमला कर दिया। किसान की गर्दन पर झपट्टा मारने के बावजूद सिर पर रखे चारे के भारी गट्ठर के कारण तेंदुआ मजबूत पकड़ नहीं बना सका।

जसवंत सिंह गुरुवार सुबह करीब 11 बजे अपनी पत्नी, दो बेटों और पड़ोसियों के साथ पशुओं के लिए चारा लेने रामगंगा नदी से सटे खेत में गए थे। चारा काटने के बाद जसवंत सिंह ने भारी गट्ठर सिर पर रखा और घर की ओर चल दिए। वह खेत से निकल ही रहे थे कि पास के घने गन्ने के खेत से तेंदुआ निकल आया और उन पर झपट पड़ा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेंदुए ने जसवंत की गर्दन पर झपट्टा मारकर दबोचने का प्रयास किया, लेकिन सिर पर रखा चारे का गट्ठर बीच में आ गया। इससे तेंदुआ किसान की गर्दन पर मजबूत पकड़ नहीं बना सका। इसके बाद ग्रामीणों व स्वजन ने शोर मचाया तो कई ग्रामीण लाठियां लेकर मौके की ओर दौड़े। इस पर तेंदुआ गन्ने के खेत में भाग गया।

ग्रामीणों ने आसपास के खेतों में काफी देर तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। डीएफओ विनय कुमार सिंह ने बताया कि तेंदुए से सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। बल्लभगढ़ में टीम भेजकर घटनाओं की जानकारी कराई जाएगी।

रात में छत पर पहुंचा तेंदुआ, पेड़ कटवा दिया बल्लभगढ़ गांव में दीपक सिंह के घर के पीछे खड़े पेड़ों के सहारे बुधवार रात करीब 11:30 बजे तेंदुआ छत पर पहुंच गया था। छत्रपाल सिंह की शिकायत पर डीएफओ ने गुरुवार को वन विभाग की टीम भेजकर घर के पीछे खड़े दो पेड़ों को कटवा दिया, ताकि तेंदुआ पेड़ के सहारे दोबारा छत पर न पहुंच सके।

ग्रामीणों ने टीम से गांव में पिंजरा लगाने की मांग की, लेकिन टीम के पास पिंजरा उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं लगाया जा सका। शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे गांव के दक्षिण दिशा में नरेंद्र सिंह के घर की दीवार पर ग्रामीणों ने दो तेंदुओं को देखा। शोर मचाने पर आसपास के किसान डंडे और बरछी लेकर मौके की ओर दौड़े। जिससे तेंदुए दीवार से कूदकर जंगल की ओर भाग गए।

छजलैट में भी दिखा तेंदुआ ढाकी गांव निवासी ताहिर शुक्रवार शाम खेतों से चारा लेकर लौट रहे थे। चकरोड पार करते समय उन्हें तेंदुआ दिखाई दिया। शोर मचाने पर तेंदुआ सड़क पार कर जंगल की ओर भाग गया। ग्रामीण शीशपाल सिंह, ताहिर हुसैन और महाराज सिंह आदि का कहना है कि क्षेत्र में लगातार तेंदुए दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते लोग खेतों पर जाने से भी कतरा रहे हैं।

रक्षाबंधन को लेकर रही वन विभाग की कड़ी निगरानी ठाकुरद्वारा के बलिया गांव में तेंदुए की तलाश में डीएफओ विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में टीमों ने रामगंगा नदी के आसपास और बिजनौर के रैनी वन ब्लाक में सघन सर्च अभियान चलाया। तेंदुए के संभावित मूवमेंट वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर उसकी गतिविधियों को ट्रैक करने का प्रयास किया।

संवेदनशील क्षेत्रों में ओपन बैट और ट्रैप केज के माध्यम से तेंदुए को पकड़ने का अभियान चलाया। ऐसे स्थानों पर विशेष निगरानी की, जहां तेंदुए के होने की सूचना मिल रही है। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए गांवों में लोगों की आवाजाही बढ़ने की संभावना के मद्देनजर वन विभाग ने विशेष जागरुकता अभियान चलाया।

18 गांवों में 25 पिंजरे लगाए वन विभाग के अनुसार ठाकुरद्वारा तहसील के संवेदनशील गांव लालापुर पीपलसाना, शेरपुर पट्टी और सुरजननगर समेत क्षेत्र में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। वर्तमान में तहसील क्षेत्र के 18 गांवों में कुल 25 पिंजरे लगाए गए हैं। इनके माध्यम से तेंदुए को रेस्क्यू करने के प्रयास जारी हैं।

प्रचार वाहनों से लालापुर पीपलसाना, बहादरनगर, बड़ापुर, रायभूड़, मलकपुर सेमली, बलिया, मीरपुर, मीरपुर मोहनचक, मड़िया मीरपुर, कुण्डेसरा, ख्वाजपुर धंतला, बहापुर, आलमगीरपुर, शेरपुर पट्टी, पाड़ला, मधुपुरी, शेरपुर बहलीन, बालापुर, गावड़ी और कुआखेड़ा खालसा समेत संवेदनशील गांवों में व्यापक जागरुकता अभियान चलाया गया। मुनादी, पंपलेट वितरण और ग्रामीणों के साथ गोष्ठियां कर उन्हें तेंदुए से बचाव के तरीके बताए गए।

तेंदुए की दहशत में खेतों की रखवाली से कतरा रहे किसान गुन्नौर के ईसमपुर सैलाब पुख्ता गांव में तेंदुए की दहशत को 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वन विभाग के हाथ अभी तक सफलता नहीं लगी है। तेंदुआ पकड़ में नहीं आने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है। खेतों में गन्ने की फसल तैयार खड़ी है, लेकिन डर के कारण किसान रात में उसकी रखवाली करने खेतों तक नहीं जा पा रहे हैं। इससे बेसहारा पशु गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक अब तक 50 बीघे से अधिक फसल प्रभावित हो चुकी है।

किसान चंद्रपाल ने बताया कि पहले दिनभर खेती का काम करने के बाद रात में खेतों की रखवाली करते थे, लेकिन तेंदुए होने की जानकारी के बाद रात में खेत जाना जान जोखिम में डालने जैसा लग रहा है। फसल नजरों के सामने खराब हो रही है, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए खेत पर जाना संभव नहीं है।

नवाब सिंह ने बताया कि दिन में खेती और रात में तेंदुए की चिंता से लोगों की दिनचर्या बिगड़ गई है। ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरों की संख्या बढ़ाने और ड्रोन कैमरे से निगरानी कराने की मांग की है। वन क्षेत्राधिकारी बृजमोहन ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया गया है और टीम लगातार निगरानी कर रही है।