सड़क पर पड़ा रहा शव, 3 घंटे तक हंगामा: कुंदरकी में महिला की हत्या के बाद भागे ससुराली, गले पर मिले चोट के निशान

संवाद सूत्र, कुंदरकी (मुरादाबाद)। मुहल्ला नुरुल्ला निवासी मिथलेश की मौत के बाद ससुरालियों और स्वजन के बीच सोमवार जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद ससुराली शव सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस चौकी के पास करीब तीन घंटे चले हंगामे के दौरान महिला का शव सड़क पर ही रखा रहा।

गले और शरीर पर चोट के निशान देख गुस्साए स्वजन ने पति सहित पांच ससुरालियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं आरोपितों ने मिथलेश की मौत करंट लगने से होना बताया है। मौके पर पहुंचीं फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

भगतपुर थाना क्षेत्र के परशुपुरा बाजे गांव निवासी प्रीतम सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन मिथलेश की शादी 2021 में मुहल्ला नुरूल्ला निवासी राहुल से की थी। आरोप है कि शादी के बाद से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ससुराली जन उसे प्रताड़ित करते रहते थे।

मिथलेश की बहन प्रवेश देवी ने बताया कि रविवार रात राहुल और उसके स्वजन मिथलेश के साथ मारपीट कर रहे थे, वह बीच बचाने पहुंची तो उनके साथ अभद्रता कर दी। आरोप है कि देर रात मारपीट के दौरान आरोपितों ने मिथलेश की गला दबाकर हत्या कर दी।

खबरें और भी







सुबह पड़ोसियों को करंट लगने से मौत होने की झूठी बात बताकर वह पहले मिथलेश को सीएचसी ले गए फिर मुरादाबाद जिला अस्पताल ले गए। जहां मृत घोषित होने के बाद स्वजन शव लेकर कुंदरकी पुलिस चौकी के पास पहुंचे थे।

तभी मायके से पहुंचे भाई प्रीतम सिंह, सुनील कुमार और बहन प्रवेश देवी का ससुरालियों से आमना सामना हो गया। मिथलेश के शव के गले और शरीर पर चोटों के निशान देख स्वजन आक्रोशित हो गए। दोनों पक्षों में बहस होने के बाद मारपीट शुरु हो गई।